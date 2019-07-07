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16 yaşındaki Mehmet, denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

ORDU'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizden baygın halde çıkarılan Mehmet Altuğ (16), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizden baygın halde çıkarılan Mehmet Altuğ (16), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Perşembe ilçesi Çaka Yalı Kamp Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mehmet Altuğ, bir süre sonra gözden kayboldu. Altuğ'un plajdaki aile bireyleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada deniz yüzeyinde hareketsiz görülen Mehmet Altuğ, plaj görevlileri tarafından kıyıya çıkarıldı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Altuğ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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