16 yaşındaki Recep, yaşama tutunamadı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar girişiminde bulunan 16 yaşındaki Recep A., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yapraklı köyünde ailesi ile yaşayan Recep A., Salı günü evde kimsenin olmadığı sırada, başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan yakınları eve girdiklerinde Recep A.'yı kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Recep A.'yı, ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlikesi bulunan Recep A., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Recep A., bugün doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Recep A.'nın cenazesi, öğleden sonra ailesi tarafından hastaneden alınarak Yapraklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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