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16 yaşındaki Sıla Şentürk'e acı veda! Bugün toprağa verilecek

17.02.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi kahreden ve yasa boğan Sıla Şentürk cinayetinde gözü yaşlı aile bugün kızlarının cenazesini toprağa vermeye hazırlanıyor. Cenaze namazı için önce Yalı mahallesindeki eve helallik alınmak üzere getirilen tabuta sarılan anne Asiye Şentürk'ün sinir krizi geçirdiği, ayakta da güçlükle durduğu gözlendi.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'e acı veda! Bugün toprağa verilecek

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk dün babaannesinin evinde Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice katledildi. Saplantılı eski nişanlısından şikayetçi olan Sıla Şentürk'ün şikayetinden vazgeçmediği için evlerine gelen Gökçek tarafından mutfaktan alınan bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil adliyeye sevk edilirken, Sıla bugün toprağa verilecek.

ANNE TABUTA SARILDI, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kızlarının cenazesini bugün toprağa vermeye hazırlanan Şentürk ailesi 16 yaşındaki evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazı için önce Yalı mahallesindeki eve helallik alınmak üzere getirilen tabuta sarılan anne Asiye Şentürk sinir krizleri geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi.

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ÖĞLE NAMAZINDAN SONRA TOPRAĞA VERİLECEK

rasında cenaze namazı için genç kızın tabutu Yalı Mahallesi Camii’ne getirildi. Genç kızın cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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(İHA

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Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek cinayetten sonra işte böyle kaçmış! Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek cinayetten sonra işte böyle kaçmış!
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Giresun
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