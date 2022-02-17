16 yaşındaki Sıla Şentürk'e acı veda! Bugün toprağa verilecek

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk dün babaannesinin evinde Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice katledildi. Saplantılı eski nişanlısından şikayetçi olan Sıla Şentürk'ün şikayetinden vazgeçmediği için evlerine gelen Gökçek tarafından mutfaktan alınan bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil adliyeye sevk edilirken, Sıla bugün toprağa verilecek.
Kızlarının cenazesini bugün toprağa vermeye hazırlanan Şentürk ailesi 16 yaşındaki evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazı için önce Yalı mahallesindeki eve helallik alınmak üzere getirilen tabuta sarılan anne Asiye Şentürk sinir krizleri geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi.
rasında cenaze namazı için genç kızın tabutu Yalı Mahallesi Camii’ne getirildi. Genç kızın cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
(İHA
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