HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

16.02.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 16 yaşında boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk cinayetini konuşuyor. Türkiye'yi yasa boğan olayın arkasından kan donduran detaylar ortaya çıktı. Sıla'nın, katili Hüseyin Can Gökçek tarafından tacize uğradığı ve nişan atıldıktan sonra ölüm tehditleri aldığı belirlendi. Hüseyin Can Gökçek'in ise çok sayıda sabıka kaydı olduğu tespit edildi. Katil şehir dışına kaçmak isterken havalimanında kıskıvrak yakalandı. İşte kahreden haberle ilgili tüm detaylar...

Son dakika haberi: Giresun'da gerçekleşen korkunç olay sonucunda 16 yaşındaki Sıla Şentürk hayatını kaybetti. Hüseyin Can Gökçek, nedeni bilinmeyen tartışmada nişanlısı 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün boğazını kesti. Kanlar içinde kalan küçük kız olay yerinde hayatını kaybederken Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakalandı. Giresun Valisi Enver Ünlü'den de açıklama geldi.

SILA ŞENTÜRK KATİLLE İNTERNETTEN TANIŞTI

Giresun’da Hüseyin Can Gökçek’in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk’ün (16), nişanın bozulması üzerine Gökçek’ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü ortaya çıktı.

İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği de öğrenildi. Kendisiyle barışmak istemeyen genç kıza son haftalarda ölüm tehditlerini sürdürdüğü de öne sürülen şüpheli Gökçek’in emniyetteki sorgusu sürüyor.

16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (2) - Güvenlik - Giresun -

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek’in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu.

Screenshot_2

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

Screenshot_3

GİRESUN VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetle ilgili Giresun Valisi Enver Ünlü'den açıklama geldi. Ünlü yaptığı açıklamada "Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

dasdag

SILA'YI DAHA ÖNCE KAÇIRMIŞ

Hüseyin Can Gökçek’in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Şentürk ailesinin şikayeti üzerine yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı. Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Bu arada Şentürk ailesi Sıla'nın Hüseyin Can Gökçek'den ayrıldıktan sonra başka biriyle nişanlı olmadığı açıkladı. (İHA-DHA)

SILANIN KATİLİ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tıp tarihine geçti! Ölümcül hastalıktan kurtulan ilk kadınTıp tarihine geçti! Ölümcül hastalıktan kurtulan ilk kadın
15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Tüm dünya '16 Şubat'ı beklerken.... "Türkiye karşı çıkmalı"Tüm dünya '16 Şubat'ı beklerken.... "Türkiye karşı çıkmalı"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Giresun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 23 yorum
16 yaşında ve nişanlı Eğitimini tamamlamamış ve nişanlı Yaşi reşit degik ama nişanlı yokmu çocuğun anası babası
zaten nişanlayan eminim eğitim seviyesi düşük olan anası babası.
Allah Rahmet Eylesin.16 Yaşında Okul Çağında Bir Kızın Önce Kızın Ailesini Yargılamak Gerekir .
Allah im yarabbim şu insanlarımız a merhamet duygusu ver sebebi ne olursa olsun, böyle bişey olabilir mi

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Sıla Şahin cinayetinde yürek yakan detay!

Sıla Şahin cinayetinde yürek yakan detay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Tüm binalarda zorunlu olacak! Bakanlık duyurdu

Tüm binalarda zorunlu olacak! Bakanlık duyurdu

Uzmanlar uyardı! Bu yaz daha sıcak olacak

Uzmanlar uyardı! Bu yaz daha sıcak olacak

NATO’dan son dakika Rusya-Ukrayna açıklaması!

NATO’dan son dakika Rusya-Ukrayna açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

Bildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

Bildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı

28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.