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16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 23:49 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 16 yaşındaki ehliyet sürücü yolda yürüyen yayaya çarparak ölümüne neden oldu.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 16 yaşındaki ehliyet sürücü yolda yürüyen yayaya çarparak ölümüne neden oldu.

Kaza Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. M.B yönetimindeki 34 BU 7330 plakalı hafif ticari araç yolda yürüyen Saffet Keskinoğlu'na çarptı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Keskinoğlu, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan M.B., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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