16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bağyurdu Mahallesi’nde babasına ait 45 N 0209 plakalı otomobille seyreden M.A.E. (16) direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma daha sonra karşı yönden gelen Kadir V. (64) yönetimindeki 35 HE 678 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir V. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

