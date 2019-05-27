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16 yaşındaki tarım işçisi çalışmaya geldiği Adana’da boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’dan çalışmak için geldiği Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’dan çalışmak için geldiği Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, babası bir süre önce ölen ve annesi de başka bir erkekle evlenip kardeşiyle birlikte kendini terk eden 16 yaşındaki İsa Boğa, kendi ihtiyaçlarını giderebilmek ve kardeşine bakabilmek için Şanlurfa’dan Adana’ya çalışmaya geldi. Dün gelen Boğa bugün bir tarlada hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu şu günlerde tarım işçisi olarak çalışmaya başladı. Hava sıcak olduğu için çalışmaya kısa ara verip serinlemek için sulama kanalına girdi. Arkadaşı uyarmasına rağmen kanala giren Boğa bir süre sonra boğulma tehlikesi atlattı. Arkadaşları da yüzme bilmediği için kanala giremeyince 16 yaşındaki çocuk sürüklenmeye devam etti. Bir süre sonra yoldan geçen vatandaşlar kanala girip Boğa’yı çıkardı ancak çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis inceleme başlatırken, Boğa’nın arkadaşları ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu.
Boğa’nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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