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  4. 16 yaşındaki YouTuber Joelle yüklediği videolarla servet kazanıyor!

16 yaşındaki YouTuber Joelle yüklediği videolarla servet kazanıyor!

İLGİNÇ HABERLER  | 28.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Fenomenlik sayesinde zengin olan gençler pek çok kişinin hayalindeki hayata çok küçük yaşlarda kavuşuyor. Bazen oynadıkları oyunların videolarını çekerek bazense makyaj yaparken paylaştıkları videolarla ün kazanan gençler, istikrarlı uğraşları sonucu bakın nasıl bir hayata kavuşuyor...

YouTube sayesinde paraya para demeyen gençler arasına bir kişi daha katıldı. ABD'li Joelle Joanie Siwa, çektiği oyuncak ve ürün tanıtım videoları sayesinde YouTube'un en ünlü isimleri arasında yerini aldı.

Amerika'da yaşayan 16 yaşındaki genç YouTuber Joelle Joanie Siwa çektiği videolar ile servet kazanıyor.
Dansçı bir anne ve doktor babanın kızı olan Jojo, oyuncak ve ürün tanıtımı videoları ile meşhur oldu.
Günde ortalama 10 bin dolar kazanan o YouTuber'ın Instagram'da 9 milyon takipçisi var.
JoJo Siwa olarak bilinen genç son olarak 3.5 milyon dolara bir malikane satın aldı.
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Anahtar Kelimeler:
youtuber ABD Joelle Joanie Siwa

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