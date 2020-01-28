16 yaşındaki YouTuber Joelle yüklediği videolarla servet kazanıyor!

YouTube sayesinde paraya para demeyen gençler arasına bir kişi daha katıldı. ABD'li Joelle Joanie Siwa, çektiği oyuncak ve ürün tanıtım videoları sayesinde YouTube'un en ünlü isimleri arasında yerini aldı.

Amerika'da yaşayan 16 yaşındaki genç YouTuber Joelle Joanie Siwa çektiği videolar ile servet kazanıyor.

Dansçı bir anne ve doktor babanın kızı olan Jojo, oyuncak ve ürün tanıtımı videoları ile meşhur oldu.

Günde ortalama 10 bin dolar kazanan o YouTuber'ın Instagram'da 9 milyon takipçisi var.