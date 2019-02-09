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16 yaşındaki Zekiye Keskin cinayetinde 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 11:41 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 3 yıl önce fındık bahçesinde hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulunan Zekiye Keskin (16) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Yılmaz Duman (39), tutuklandı.

16 yaşındaki Zekiye Keskin cinayetinde 1 tutuklama

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 3 yıl önce fındık bahçesinde hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulunan Zekiye Keskin (16) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Yılmaz Duman (39), tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Olay, 6 Ağustos 2016'da, Çarşamba ilçesi Acıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede fındık bahçesine ot biçmeye giden bir kişi, arazide parçalanmış ceset görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, çevredeki hayvanlar tarafından parçalanmış cesedin, Gülizar Kuru'nun olaydan 3 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu kızı Zekiye Keskin'e ait olduğu belirlendi. Zekiye Keskin'in 8 Mayıs 2016'da kayıplara karıştığı ve 3 gün sonra da annesinin kayıp başvurusu yaptığı tespit edildi. Eşinden boşandığı öğrenilen anne Gülizar Kuru'nun da kızının kaybolmasından bir süre sonra kanserden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
Savcılık incelemelerinin ardından Zekiye Keskin'in cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ancak, ceset tamamen deforme olduğu için otopside Zekiye Keskin'in nasıl öldürüldüğü konusunda sonuca varılamadı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu tarafından olayın aydınlatılması amacıyla özel ekip kuruldu. Yaklaşık 2,5 yıl faili meçhul olarak kalan olay, geçen yıl Ekim ayında özel ekip tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. Teknik ve fiziki takip yürüten özel ekip, Zekiye Keskin'in iletişim kurduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. İfadelerden yola çıkılarak sürdürülen araştırma sonucunda, Yılmaz Duman, E.A. (30) adlı kadın, F.D. (34), Y.E.I. (24) ve Ü.K. (34) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerden E.A. Ordu'da, Yılmaz Duman Samsun'un Çarşamba, F.D. de Ayvacık ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet büro ekipleri ayrıca, cezaevi hükümlüsü Ü.K. ve yine başka bir soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Y.E.I.'nın da olayla bağlantısı olduğunu saptadı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini gizleme ve bildirmeme' suçlarından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden Yılmaz Duman tutuklandı. Diğer şüpheliler E.A. ve F.D. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen ve başka suçtan gözaltında bulunduğu belirlenen Y.E.I.'nın da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

16 yaşındaki Zekiye Keskin cinayetinde 1 tutuklama16 yaşındaki Zekiye Keskin cinayetinde 1 tutuklama16 yaşındaki Zekiye Keskin cinayetinde 1 tutuklama16 yaşındaki Zekiye Keskin cinayetinde 1 tutuklama

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