16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Konya’nın Kulu ilçesinde bir kişi, vücudunun 16 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybederken. olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Stadyum yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, stadyum yakınlarında bıçakla yaralanan bir kişi olduğu ihbarının ardından sağlık ve polis ekipleri adrese gitti. Yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Vücudunda 16 bıçak darbesi olduğu belirtilen yaralı Kudret Çelik (32) hemen Kulu Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Çelik, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik’in öldürülmesi ile ilgili polisin incelemelerinin ardından A.K. ve S.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından Kulu Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

