16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla hakkında 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 1 senedir aranan G.T. (30), yakalandı.

İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan hakkında 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, ardından takibe aldı. Yaklaşık bir yıldır aranan G.T.'nin saklandığı eve baskın yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan G.T., adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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