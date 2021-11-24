16 yıl hapis cezasından kaçmak için özel bölme yaptırmış! Polis kıskıvrak yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Erdal E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ÇATIDAKİ ÖZEL BÖLMEDE YAKALANDI

3 yıldır firar olduğu öğrenilen hükümlünün Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesindeki bir müstakil evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda hükümlünün yakalanması için arama yapıldı. Ekipler, evin çatısına özel bölme yapıldığını tespit etti. Özel bölmeden çatıya giren polis, Erdal E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Erdal E., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi. (DHA)





