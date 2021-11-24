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  4. 16 yıl hapis cezasından kaçmak için özel bölme yaptırmış! Polis kıskıvrak yakaladı

16 yıl hapis cezasından kaçmak için özel bölme yaptırmış! Polis kıskıvrak yakaladı

24.11.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan Erdal E. (39), müstakil evin çatısındaki özel bölmede yakalandı.

16 yıl hapis cezasından kaçmak için özel bölme yaptırmış! Polis kıskıvrak yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Erdal E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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ÇATIDAKİ ÖZEL BÖLMEDE YAKALANDI

3 yıldır firar olduğu öğrenilen hükümlünün Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesindeki bir müstakil evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda hükümlünün yakalanması için arama yapıldı. Ekipler, evin çatısına özel bölme yapıldığını tespit etti. Özel bölmeden çatıya giren polis, Erdal E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Erdal E., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi. (DHA)

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