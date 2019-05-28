16 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

Alişan KOYUNCU- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, çeşitli suçlardan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 kez cezaevinden firar ettiği öğrenilen Emin A. (18), polis operasyonuyla yakalandı. Emin A., adliyeye sevk edilirken, görüntü çeken basın mensuplarına küfredip, tekme atmaya çalıştı.

İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'yağma', 'gasp', 'konut dokunulmazlığı ihlali' dahil çeşitli suçlardan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önce 2 kez cezaevinden firar ettiği öğrenilen Emin A.'nın peşine düştü. Polis, Emin A.'yı Doğan Mahallesi Kuruçeşme Meydanı yakınlarında yakaladı. Emin A.'nın, İstanbul, Eskişehir ve Kocaeli'nde hırsızlık olaylarına karıştığı ve 2018'den bu yana arandığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Emin A., kendisini görüntüleyen gazetecilere küfrederek, tekme atmaya çalıştı. Emin A., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

