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  4. 16 yıl hapisle aranan hükümlünün saklandığı yer pes dedirtti! Polisten tepki: 'Rahat mı? Çıktığın yere bak'

16 yıl hapisle aranan hükümlünün saklandığı yer pes dedirtti! Polisten tepki: 'Rahat mı? Çıktığın yere bak'

01.01.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de polis ekipleri 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Tolga C.'nin adresini belirledi. Tolga C., saklandığı eve yapılan operasyon sonucunda yatak odasında bulunan elbise dolabının üzerinde yakalandı. Polis, Tolga C.'ye "Yerin güzel. Rahat mı? Çıktığın yere bak" diyerek tepki gösterdi.

16 yıl hapisle aranan hükümlünün saklandığı yer pes dedirtti! Polisten tepki: 'Rahat mı? Çıktığın yere bak'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Tolga C.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesindeki adresinde olduğu belirlendi.

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'ÇIKTIĞIN YERE BAK'

Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yatak odasında bulunan gardırop üzerinde saklanırken yakalandı. Tolga C.'nin valiz ve hurç ile kendini saklamaya çalıştığı görüldü. Tolga C.'yi yakalayan polis, "Yerin güzel. Rahat mı? Çıktığın yere bak" diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin üzerinden cezaevine konuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Hırsız

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