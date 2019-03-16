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16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 20:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da 16 yıl önce maddi imkansızlıklar içerisinde emanet aldıkları gelinlik ve damatlıkları giyerek evlenen üç çocuk sahibi çift, hayallerindeki evliliği evlilik fuarında gerçekleştirdi. Düğüne fuarı gezmeye gelen çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi.

16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

Şanlıurfa’da yaşayan Sedat-Feride Denek çifti, 16 yıl önce komşularından ve akrabalarından emanet olarak aldıkları gelinlik ve damatlık elbiselerle dünya evine girdi. Hayatlarını birleştiren Denek çifti, Mehmet Naci, Necla ve Esila adında üç çocuk sahibi olmalarına rağmen hayallerindeki düğünden vazgeçmedi. Şanlıurfa Fuar Merkezi’nde düzenlenen evlilik fuarında hayallerindeki düğünü yapmak isteyen çifte, fuar organizasyoncuları da destek verdi.

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"O GÜN EŞİME SÖZ VERMİŞTİM"

Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde mikrofonu alarak konuşan Sedat Denek, 16 yıl önce eşiyle evlendiklerini ve o dönem maddi imkansızlıklar nedeniyle, istedikleri gibi bir düğün yapamadıklarını ifade etti.

Eşiyle yıllardır düğün hasreti yaşadığını dile getiren Denek, o dönem gelinlik ve damatlığı bile ödünç aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"O gün eşime söz verdim. 'Hanım, sen üzülme biz inşallah zengin olacağız ve yeniden sana düğün yapacağım' dedim. Ben şu anda kozmetik işiyle uğraşıyorum. Evlilik ve Mobilya Fuarı'na katılmak için davet aldığımızda durumu eşime anlattım. O da 'oraya katılırsak eski günler aklımıza gelir' deyince. Ben de 'madem öyle biz orada yeniden evlenip düğün yapacağız' dedim. Çok şükür bizim üç çocuğumuz var ama farklı olması açısından ve evliliğin güzelliğine dikkat çekmek için böyle bir karar aldık. O dönem eşim emanet gelinlik giymişti. Hatta gelinliği çok dar gelmişti nefes alamıyordu. Ben de arkadaşımın ceket ve pantolonunu giymiştim. Hep içimizde kalan bu düğünü çok şükür bugün yaptık. Herkese teşekkür ediyorum."

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VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Fuara katılan vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği evlilik merasimi, kıyılan nikahın ardından gelin ve damadın da katılımıyla halay çekildi. Hatıra fotoğraflarının ardından renkli etkinlik son buldu.

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(İHA/DHA)

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Şanlıurfa nikah evlilik

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