16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

Şanlıurfa’da evlenecek ve evini yenileyeceklerin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplayan 2’nci Evlilik ve Mobilya Fuarı’nda ilginç bir organizasyon yaşandı. Yalova depreminden sonra Şanlıurfa’ya yerleşerek, 16 yıl önce evlenen ve o dönem maddi imkansızlıklar nedeniyle istedikleri gibi düğün yapamayan üç çocuklu Sedat-Feride Denek çifti, hasret kaldıkları hayallerindeki düğünü yıllar sonra gerçekleştirdi. Fuar alanına damatlık ve gelinlik giyerek gelen Denek çiftçi, burada oluşturulan platformda, mahalli sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekip dans etti. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde mikrofonu alarak konuşan Sedat Denek, 16 yıl önce eşiyle evlendiklerini ve o dönem maddi imkansızlıklar nedeniyle, istedikleri gibi bir düğün yapamadıklarını ifade etti.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, 16 yıl önce maddi durumları iyi olmadığı için ödünç aldıkları emanet gelinlik ve damatlıkla evlenen 3 çocuk sahibi Sedat ve Feride Denek çifti, Evlilik ve Mobilya Fuarı'nda düzenlenen organizasyonla nikah tazeledi.

Eşiyle yıllardır düğün hasreti yaşadığını dile getiren Denek, o dönem gelinlik ve damatlığı bile ödünç aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"O gün eşime söz verdim. 'Hanım, sen üzülme biz inşallah zengin olacağız ve yeniden sana düğün yapacağım' dedim. Ben şu anda kozmetik işiyle uğraşıyorum. Evlilik ve Mobilya Fuarı'na katılmak için davet aldığımızda durumu eşime anlattım. O da 'oraya katılırsak eski günler aklımıza gelir' deyince. Ben de 'madem öyle biz orada yeniden evlenip düğün yapacağız' dedim. Çok şükür bizim üç çocuğumuz var ama farklı olması açısından ve evliliğin güzelliğine dikkat çekmek için böyle bir karar aldık. O dönem eşim emanet gelinlik giymişti. Hatta gelinliği çok dar gelmişti nefes alamıyordu. Ben de arkadaşımın ceket ve pantolonunu giymiştim. Hep içimizde kalan bu düğünü çok şükür bugün yaptık. Herkese teşekkür ediyorum."

Sedat-Feride Denek çifti daha sonra nikah masasına oturup şahitler Büyükşehir Belediyesi BELTUR Genel Müdürü Levent Kama ile fuar sorumlusu Musa Öztürk huzurunda bir kez daha mutluluğa ‘evet’ dedi. Ardından gelin damat piste çıkarak karşılıklı dans edip çiftetelli oynadı.

Düğüne fuarı gezmeye gelen çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi.

