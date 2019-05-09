İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de Özkan Sarıkaya'nın (34) silahla öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Şubat'ta Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde Özkan Sarıkaya'nın silahla öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olaya karışan şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ömürcan Y. (29) kardeşi Doğancan Y. (27) ile Hakan E, Abdülmüttalip D, Sedat D. ve Sertaç D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden Ömürcan Y. ile kardeşi Doğancan Y'nin, babaları Orhan Y'nin 2003 yılında Erzurum'da bir düğünde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesinden sorumlu tuttukları Sarıkaya'yı takibe aldıkları belirtildi.
Şüphelilerin, ortak arkadaşları Abdülmüttalip D'den, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan uzun süredir bulunduğu cezaevinden tahliye olan Sarıkaya'nın İstanbul'a geleceğini, Kağıthane'den uyuşturucu madde alıp Bursa'ya döneceğini öğrendiği kaydedildi.
Bunun üzerine, geleceği yerde bekleyen şüphelilerden Ömürcan Y'nin, buraya gelen Sarıkaya'ya tabancayla ateş açtığı, şüphelilerin daha sonra kaçtığı aktarıldı.
Hakan E, Abdülmüttalip D, Sedat D. ve Sertaç D'nin cinayete yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
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