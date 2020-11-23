16 yılda 1,5 milyar euroluk donanma ihracatı

Almanya Türkiye’ye 2004 yılından bu yana 1,5 milyar euro değerinde savaş gemisi ya da savaş gemisi parçası ihraç etti. Alman hükümeti, Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine verdiği yanıtta bu açıklamayı yaptı. Alman Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı yeni rakamlar Federal İstatistik Dairesi'nin kaydettiği verilere dayanıyor.

Türkiye'ye yapılan silah ihracatı, Alman kamuoyunda ve iç siyasetinde tartışma konusu oluyor. Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj krizi de bu tartışmayı alevlendirdi. Berlin halihazırda Alman silah şirketlerinin sadece Suriye savaşında kullanılabilecek silah ve teçhizat satışı yapmasını engelliyor. "Denizcilik alanında" yapılan silah satışlarına ise izin vermeye devam ediyor.

Yunanistan hükümeti geçen haftalarda Almanya'ya Türkiye'ye savaş gemilerinde kullanılabilecek teçhizat ihracatını durdurması talebini yinelemişti. Durdurulması istenen projeler arasında ThyssenKrupp Marine Systems'in önemli katılımıyla devam eden altı denizaltının montajı da bulunuyor.