"16 yılda 4,5 milyar fidan diktik"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam olarak tüm cumhuriyet tarihinde 1946'dan 2002'ye kadar dikilen fidandan daha fazlasını, son 16 yılda 4,5 milyar adet olarak diktik. 2023 hedefimiz ise dünyada yaşayan her insana bir fidan dikmek ve bir fidan sahibi yapmak." dedi.

Pakdemirli, Bakanlık tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak için geldiği Bolu'da, Vali Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, ziyaretinin ardından Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurt Olsun" sloganıyla başlatılan kampanyanın Bolu'daki başlangıcını Kent Meydanı'nda verdi.

Burada konuşan Pakdemirli, 2018 yılının son gününü ulvi ve hayırlı bir işle tamamlamak istediklerini söyledi.

Yılın son resmi programında güzel bir iş yapmak istediklerini anlatan Pakdemirli, "Bugün ağaç kesmeyelim ağaç dikelim dedik. Bizler, 'Birazdan kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz.' inancına sahip bir milletiz. Çevremiz de ata mirası değil, çocuklarımızın emaneti. Bugün Orman Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilimizde her il için 2 bin 19 fidan dağıtımı yapılmaktadır." diye konuştu.