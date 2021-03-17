16 yıldır 20 milyon metreküp toprağın altındalar: 'Acıları ilk günkü gibi bir kabirleri bile yok'

Olay sonrası birçok şehirden Kuzulu Mahallesi'ne gelen çok sayıda kurtarma ekibinin iş makineleriyle çalışmaları sonuç vermedi. Arama çalışmaları sırasında heyelanın devam etmesiyle ekipler, birkaç kez toprak altında kalma riski atlattı. Bölgede 3 gün içinde Kuzulu Mahallesi'nin büyük bölümü tamamen haritadan silindi. Ekiplerin tüm çabasına karşın bölgedeki heyelan riskinin devam etmesi ve biriken toprak kütlesinin 20 milyon metreküpe ulaşması nedeni ile çalışmalar durduruldu. 15 kişi üzerlerini örten 20 milyon metreküp toprağın altında kaldı. Heyelandan etkilenmeyen birkaç ev de boşaltılarak bölge yerleşime kapatıldı.

Olay günü yaylada heyelana şahit olan İdris Demirci, "Kütlenin kaydığını görünce mahalledekileri telefonla aradım. Birine ulaştım, heyecana kapılmadan mahalleyi terk etmelerini, dağın kaydığını söyledim. Ancak o aradığım köylüm de toprak altında kaldı. Üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen içimizde acısı geçmiyor" dedi.

SEMBOLİK ŞEHİTLİK YAPILDI

İnsan ve makine gücünün yetersiz kaldığı olayda, toprak altından kurtarılamayan 2'si çocuk 15 kişi için mahallenin alt tarafında mezarlık kısmının yakınına sembolik şehitlik yapıldı. Şehitlikte, hayatını kaybedenler için birer mezar taşı ve bir de olayı hatırlatan anıt dikildi. Geride kalan yakınları, şehitlerini bu temsili mezarlık başında dua ederek andı.

'TELEFONLA ARADIM AMA KURTARAMADIM'

Heyelanda kızı Samiye ile annesi Aliye Özdemir'i kaybeden İdris Özdemir (65), acısını unutamadığını söyledi. Kendisinin olay günü heyelanın başlangıç noktası olan yayladaki evde olduğunu anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Olayın yaşandığı gün yukarıda bulunan yaylaya tohum ekmeye gidecektim. Eşimle birlikte evin içinde tohum dolduruyorduk çuvallara. Kapıda bekleyen arkadaşım bana seslendi, 'İdris dayı, dağ yürüdü, gidiyor' diye. Dışarı çıktığımda karşılaştığım manzaraysa her yer toz bulutu, toprak su gibi akıyordu. Hemen telefona sarıldım köyü arayıp uyarmak, kaçmalarını sağlamak için. Telefon çaldı ama kimse bakmadı. Köyde bulunan başka bir komşumu, Nuriye Demir'i aradım ve açtı. Heyecana kapılmadan mahalleyi terk etmelerini, dağın aşağı doğru kaydığını söyledim. Telefonla konuştuğum komşum şaşkınlık ve panik yaşadı. Toprak altında kalanlardan biri de oydu maalesef, o da kurtulamadı. Ardından traktöre binip köye geldiğimizde durumun çok vahim olduğunu gördük. Benim annem, teyzem, kızım ve akrabalarım toprak altında kaldı. Üzgünüz, hiç aklımızdan çıkmıyor. Üzerinden 16 sene geçmesine rağmen içimizde acısı hiç geçmiyor. Olaydan sonra yeni yapılan afet konutlarına taşındık, şimdi orada yaşıyoruz. Buraya da gelip dua ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor."