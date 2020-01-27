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16 yıldır idrar sorunu yaşayan hasta sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 09:03 | Son Güncelleme

Samsun’da 16 yaşına kadar idrarını yapmakta sıkıntı yaşayan 18 yaşındaki genç kız, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr.

Samsun’da 16 yaşına kadar idrarını yapmakta sıkıntı yaşayan 18 yaşındaki genç kız, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce ve Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar sayesinde tekrar sağlığına kavuştu.
16 yaşına kadar idrar yapmakta zorluk yaşayan 18 yaşındaki Neslihan Kaplan, birçok hastaneye gitmesine rağmen şifayı VM Medical Park Samsun Hastanesinde buldu. 2 yıl süren tedavi süreci sonrasında artık sağlığına kavuşan Neslihan Kaplan, sıkıntılı günlerin geride kaldığı belirtti. Hastalarının polikliniklerine geldiğinde üzüntü içinde ağladığını dile getiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Çağlar, "Neslihan hanım bize idrar yapamama şikayeti ile geldi. Ailesiyle birlikte daha önce birçok hastaneye gitmişler, hepsinde de durumunun psikolojik olduğu söylenmiş. Hastamız ilk geldiğinde poliklinikte ağlıyordu. Çünkü gerçekten idrarını yapamıyor ve büyük zorluk çekiyordu. Kendisine ‘ürodinami’ adını verdiğimiz özel bir tetkik yaptık. Ürodinami sonucunda mesanesinin yeterli gücünün olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine ben bunun arka planında nörolojik bir hastalık olabileceğini düşünerek hastamızı Çocuk Nörolojisi Hekimimiz Hülya İnce’ye yönlendirdim" dedi.

"Kafa içi basıncı çok yüksekti"
Hastanın tedavi süreci ile ilgili bilgi veren Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce ise "Hastayı değerlendirdiğimizde idrar yapmamasının ardında santral sebepli bir disfonksiyon olabileceğini düşündük. Kendisinden hemen beyin emarı ve spinal emar görüntüsü aldırdık. Emarların sonucu tamamen normaldi. Herhangi bir hastalık işareti yoktu. Bu durumda bu soruna sebep olabilecek kafa içi basınç artışı sendromundan (idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon) şüphelendik. Bu kez de hastamızın beyin omurilik sıvısından kafa içi basıncını ölçtük. Gerçekten de değerlerinin normale göre çok yüksek olduğunu görünce kendisine ’idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon’ teşhisi koyduk. Hemen başladığımız tedaviyle kafa içi basıncının düşürülmesi sonucunda hastamızın tekrar idrarını normal şekilde yapabildiğini gördük. Tam anlamıyla şifa sağladık. İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon hastalığı, çocukluk çağında ve yetişkinlerde çok sık görülür. 6 yaşından küçük çocuklarda daha çok enfeksiyon gibi sebepler ön plandayken 6 yaşından büyüklerde ise oral kontraseptif (doğum kontrol) hapların kullanımı gibi daha farklı sebeplere bağlı olabiliyor. Biz de Neslihan Hanım’ı bu açıdan değerlendirerek kanında 2 farklı pozitiflik saptadık. Ayrıca beyninin toplardamarlarında kan pıhtısı (tramboz) olduğunu gördük. Hem bu pıhtıyı hem de kafa içi basıncını eritici tedavilerle tam bir iyileşme sağladık" diye konuştu.

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