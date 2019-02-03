HABER

16 yıldır yatağa mahkum eşine bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 12:53 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesine bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'nde 2003 yılında kiraz ağacından düşerek belden aşağısı felç olan çiftçi Rasim Ünal (53), 16 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor.

16 yıldır yatağa mahkum eşine bakıyor

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesine bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'nde 2003 yılında kiraz ağacından düşerek belden aşağısı felç olan çiftçi Rasim Ünal (53), 16 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. Ünal, kurduğu internet sitesi ile mahallenin tanıtımını yaparken, eşi Fadime Ünal, yıllardır bebek gibi eşinin bakımını yaptığını söyledi.
İznik'te evli ve 2 çocuk babası Rasim Ünal, 2003 yılında bahçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı. Belden aşağısı felç, sağ kulağı ise sağır olan, akciğeri de zarar gören Rasim Ünal, o günden sonra yatağa bağımlı kaldı. Evde boş zamanlarını değerlendirmek isteyen Rasim Ünal, kurduğu internet sitesinde eski bir Osmanlı köyü olan Dereköy’ün tanıtımını yapmaya başladı. Ünal, dışarı çıkamadığı için yanı başındaki dürbünü ile de çevreyi gözetliyor.
Rasim Ünal, “2003 senesinde kiraz ağacından düştüm. 7 ay solunum cihazında 11 ay yoğun bakımda kaldım ve bugünlere geldim, şükürler olsun. Vaktimi dua ile geçiriyorum. İznik’in ve köyümün resimlerini paylaşıyorum, tanıtım yapıyorum. Köyümüzün eski resimlerini paylaşıyorum ve bunda çok başarılı oldum” dedi.
Eşinin tüm ihtiyaçlarını gideren Fadime Ünal ise gözyaşları içerisinde, “16 senedir bir bebek gibi, bütün bakımını ben yapıyorum. Eşimin kullandığı özel bir yatak, elektrikle çalışıyor. Çok elektrik yakıyor, 1 ayda 700 TL fatura geldi. 1150 TL bakım parası alıyorum ama masrafımız çok oluyor” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

16 yıldır yatağa mahkum eşine bakıyor16 yıldır yatağa mahkum eşine bakıyor16 yıldır yatağa mahkum eşine bakıyor16 yıldır yatağa mahkum eşine bakıyor

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Güzellik merkezinin kampanyasında hayvanlar için 150 kilo mama toplandıGüzellik merkezinin kampanyasında hayvanlar için 150 kilo mama toplandı
Sultangazi'de alt yapı çalışması sırasında 1 işçi toprak altında kaldı (1)  Sultangazi'de alt yapı çalışması sırasında 1 işçi toprak altında kaldı (1)  
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez burun ameliyatından sonra komaya girdi

Burun ameliyatından sonra komaya girdi: Naz yapıyor!

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da toprak çöktü! Ekipler olay yerinde

Taksicinin elleri bu hale geldi! Gasp dehşeti

Taksicinin elleri bu hale geldi!

Kızını uykuda öldüren Kadir Tatar'dan kan donduran ifade!

Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!

Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Günlük burç yorumları 3 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.