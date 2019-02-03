HABER

16 yıldır yatağa mahkum eşine bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesine bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'nde 2003 yılında kiraz ağacından düşerek belden aşağısı felç olan çiftçi Rasim Ünal (53), 16 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesine bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'nde 2003 yılında kiraz ağacından düşerek belden aşağısı felç olan çiftçi Rasim Ünal (53), 16 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. Ünal, kurduğu internet sitesi ile mahallenin tanıtımını yaparken, eşi Fadime Ünal, yıllardır bebek gibi eşinin bakımını yaptığını söyledi. İznik'te evli ve 2 çocuk babası Rasim Ünal, 2003 yılında bahçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı. Belden aşağısı felç, sağ kulağı ise sağır olan, akciğeri de zarar gören Rasim Ünal, o günden sonra yatağa bağımlı kaldı. Evde boş zamanlarını değerlendirmek isteyen Rasim Ünal, kurduğu internet sitesinde eski bir Osmanlı köyü olan Dereköy’ün tanıtımını yapmaya başladı. Ünal, dışarı çıkamadığı için yanı başındaki dürbünü ile de çevreyi gözetliyor. Rasim Ünal, “2003 senesinde kiraz ağacından düştüm. 7 ay solunum cihazında 11 ay yoğun bakımda kaldım ve bugünlere geldim, şükürler olsun. Vaktimi dua ile geçiriyorum. İznik’in ve köyümün resimlerini paylaşıyorum, tanıtım yapıyorum. Köyümüzün eski resimlerini paylaşıyorum ve bunda çok başarılı oldum” dedi. Eşinin tüm ihtiyaçlarını gideren Fadime Ünal ise gözyaşları içerisinde, “16 senedir bir bebek gibi, bütün bakımını ben yapıyorum. Eşimin kullandığı özel bir yatak, elektrikle çalışıyor. Çok elektrik yakıyor, 1 ayda 700 TL fatura geldi. 1150 TL bakım parası alıyorum ama masrafımız çok oluyor” diye konuştu.

PARTNERÜnlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!Ünlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!
Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştuFiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu
Sınıra zırhlı araç ve komando sevkiyatı sürüyorSınıra zırhlı araç ve komando sevkiyatı sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Oraya akın ediyorlar!

Oraya akın ediyorlar!

Bitlis'te çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Müge Anlı'nın programında her şeyi anlatmıştı! 7 yıl sonra yakalandı, detaylar kan dondurdu

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez burun ameliyatından sonra komaya girdi

Burun ameliyatından sonra komaya girdi: Naz yapıyor!

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da toprak çöktü! Ekipler olay yerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.