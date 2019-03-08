"16 yıllık iktidarımızın başarısının ardında kadınlarımız var"

İSTANBUL (A) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "16 yıllık iktidarımızın başarısının ardında kadınlarımız vardır. Çünkü kadın eli değen her işte güzellik var, her işte başarı vardır. 31 Mart’ta siz hanımların desteği ve gayretiyle yine zafere ulaşacağız, sandıktan başarı ile çıkacağız." dedi.

Yıldırım, Akgün Otel’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda, kantin işletmecisi kadınlarla bir araya geldi.

Kadınların evlatlarını koruduğu gibi savaş meydanlarında canı pahasına ülkesini, bayrağını da koruduğunu vurgulayan Yıldırım, Kurtuluş Şavaşı'nda düşmana aman vermeyen Nene Hatunların torunlarının, 15 Temmuz gecesi de meydanlara indiğini söyledi.

Yıldırım, kadınların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tankların önünde cesurca durduğunu hatırlatarak, "O gece, 11 kadın kahramanımızı şehit verdik. Bu gün de seçim meydanında yine kadınlar var. Yine sizler kap kapı dolanıp, gönüllere giriyorsunuz, her seçimde yaptığınız gibi. Sizlerle gurur duyuyoruz. 16 yıllık iktidarımızın başarısının ardında kadınlarımız vardır. Çünkü kadın eli değen her işte güzellik var, her işte başarı vardır. 31 Mart’ta siz hanımların desteği ve gayretiyle yine zafere ulaşacağız, sandıktan başarı ile çıkacağız." ifadelerini kullandı.