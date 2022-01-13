16 yıllık ilişki bitti! Jason Momoa ve Lisa Bonet ayrıldı!

Game of Thrones dizisi ve Aquaman filminin yıldızı Jason Momoa ile Cosby Show oyuncusu Lisa Bonet 16 yıllık birlikteliğin ardından ayrılık kararı aldı. 42 yaşındaki Momoa ile 54 yaşındaki çift, ortak bir açıklama yaparak birlikteliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

İkili, Instagram’dan yapılan açıklamada boşanma haberini duyururken, “Bunu paylaşma nedenimiz haber değeri taşıması değil. Ancak hayatlarımızda saygınlık ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Aramızdaki sevgi devam ediyor. Birbirimizi, olmak istediğimiz kişi olmayı öğrenmek üzere özgür bırakıyoruz” sözlerini kullandı.

Jason Momoa ve Lisa Bonet 2005 yılında ilişkiye başladı, 2017’de evlendi. 14 yaşında Lola adında bir kızları, 13 yaşında Nakoa-Wolf adında oğulları bulunuyor.



