HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 160 adet tarihi eseri 250 bin liraya satmak isterken suçüstü yakalandılar

160 adet tarihi eseri 250 bin liraya satmak isterken suçüstü yakalandılar

19.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır İl Jandarma komutanlığı ekiplerince Çınar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şahıs 160 adet tarihi eseri satmak isterken suçüstü yakalandı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çınar’da ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 250 lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

160 adet tarihi eseri 250 bin liraya satmak isterken suçüstü yakalandılar

Diyarbakır İl Jandarma komutanlığı ekiplerince Çınar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şahıs 160 adet tarihi eseri satmak isterken suçüstü yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çınar’da ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 250 lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi. Şüpheliler, Çınar ilçesi Yuvacık Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 107 adet bronz ve gümüş sikke, 8 adet yüzük, 2 adet mızrak ucu, 2 adet savaş baltası, 28 adet çeşitli ölçü ve modelde obje ile 13 adet çömlek olmak üzere toplam 160 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

160 adet tarihi eseri 250 bin liraya satmak isterken suçüstü yakalandılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Nihan Günay kimdir? Nihan Günay kimdir?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Pandeminin lokomotif hastanesinde korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 51 arttı

Korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 51 arttı

Müge Anlı'da aranan Berk Ergier bulundu mu? İşte Berk Ergier hakkında son gelişmeler...

Müge Anlı'da aranan Berk Ergier bulundu mu?

Nihan Günay kimdir? Nihan Günay kaç yaşında ve nereli? İşte kahvaltı haberlerinin başarılı sunucusu…

Nihan Günay kimdir?

Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın

Polis baskınında şoke eden görüntüler! Pavyona çevirmişler

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik

Sokağa çıkma yasağı olan iller | İşte il il tam liste

Sokağa çıkma yasağı olan iller

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.