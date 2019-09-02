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160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 21:32 | Son Güncelleme

Rize’de şiddetli yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç toprak altında kaldı.

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı

Rize’de şiddetli yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç toprak altında kaldı. Bölgede 160 kamyon toprak çıkartılmasına rağmen araçlar henüz ortaya çıkmadı.
Fener Mahallesi’nde bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç toprak altında kalmıştı. Toprak kütlesinin kaldırılması için Rize Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. 6 saatte 160 kamyon toprak çıkartılmasına rağmen araçlara henüz ulaşılamadı.
Saat 20.00’e kadar 160 kamyon toprak taşındığını ve en az 200 kamyon daha çıkartılacağını söyleyen site yönetici Muhammed Kan, “Belediye şu anda 8 kamyon, 3 adet iş makinesi ile çalışıyor. Arkadan binanın önüne kayan toprağı komple alıp götürüyorlar. 3-4 günlük bir çalışma var burada" dedi.

"Yaşım 54, böyle bir şey daha önce hiç görmedim"
Yıkılan istinat duvarının hemen karşısındaki apartmanda oturan Gülahmet Öztürk, vatandaşların binadan tahliye edildiğini dile getirdi. Öztürk, “Bugün saat 13.00 sularında çok yoğun bir yağış vardı. Yaşım 54 böyle bir şey daha önce hiç görmedim. İstinat duvarının deprem gibi bir anda aşağıya çökmesine şahit oldum. Binada normalde elektrik var ama sadece emniyet amaçlı site yöneticisi tarafından elektrik kestirildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Binada oturan vatandaşlar komşularına, köyü olanlar köylerine gitti. Şu anda binada kimse kalmıyor. 3 tane arabamız şuan toprağın altında. Araçlar bugün piyasaya çıkmaz. Şu ana kadar 160 kamyon gitti, yarın da 200 kamyon daha giderse araçlar ortaya çıkar. 150 kamyon gitti, sanki hiç toprak alınmamış gibi duruyor. Makineler hiç durmadan 6 saattir çalışıyor, toprak sanki hiç eksilmedi. Apartman sakinleri bu akşam muhacir oldu, diğer taraf ensar, bize misafir olacaklar” dedi.

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı

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