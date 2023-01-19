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160 kilometre hızla giden araç durduruldu! Sürücü 13 yaşında bir kız çocuğu çıktı

19.01.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi! 160 kilometre hızla giden bir aracı durdurmak isteyen polisler sürücünün 13 yaşında bir kız çocuğu olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Nebraska eyaletinde gerçekleşen olayda şaşırtan bir diğer gelişme de kızın yanında 11 yaşında bir erkek çocuğu olmasıydı. Araçta tabanca ve hint keneviri de bulundu. Çocuklar, ekipler tarafından emniyete götürüldü. Yetkililer, çocuklarla ilgili herhangi bir detay vermedi.

160 kilometre hızla giden araç durduruldu! Sürücü 13 yaşında bir kız çocuğu çıktı

ABD'nin Nebraska eyaletinde, saatte 160 kilometre hızla otomobil kullandığı ileri sürülen 13 yaşındaki kız çocuğu ve yanındaki 11 yaşındaki erkek çocuğu emniyete götürüldü.

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POLİSLER ZORLA DURDURDU

Alınan bilgiye göre, Nebraska emniyet yetkilileri, Kearney kentinde eyaletler arası yolda saatteki hızı yaklaşık 60 kilometreyi bulan hafif arazi aracını durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayarak hızını artırıp kaçan sürücüyle polisler arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacada, aracın hızı saatte 160 kilometreyi buldu.
Başka bir polis ekibinin, geçeceği yola çivili kapan yerleştirmesi de aracı durduramadı. Bunun üzerine polisler yaptıkları manevralarla aracı ancak durdurabildi.

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11 YAŞINDA BİR ÇOCUK DAHA BULUNDU

Aracın 13 yaşındaki kız sürücüsü ile yanındaki 11 yaşındaki erkek çocuğu emniyete götürdü. Polisin araçta yaptığı aramada, tabanca ve az miktarda olduğu belirtilen Hint keneviri ele geçirildi. Yetkililer, Colorado eyaletinden olduğunu açıkladıkları çocuklara ilişkin detay vermedi. (AA)

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