HABER

160 saatlik bateri çalma denemesi yarım kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

Mersin'de yaşayan 60 yaşındaki baterist Oktay Kızılkaya, daha önce kendisine ait olan ancak Kanadalı sanatçıya kaptırdığı "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekorunu yeniden elde etmek için başladığı 160 saatlik rekor denemesinde başarılı olamadı - Kızılkaya: - "Yapılan kontrollerde kol ve bacak eklemlerimde sıkıntı olduğu ortaya çıktı"

MERSİN (AA) - Mersin'de "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekoru için davulun başını geçen baterist Oktay Kızılkaya, sağlık sorunu nedeniyle rekor denemesini yarıda bıraktı.

Merkez Mezitli ilçesinin sahil bandında bulunan Side Harabesi'nde 20 Eylül'de davul çalmaya başlayan 60 yaşındaki Kızılkaya, 160 saatlik rekor denemesi için 2 gün boyunca ter döktü.

Yerli ve yabancı parçalara baterisiyle eşlik eden Kızılkaya'ya, zorlu denemesinde vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Kızılkaya, 71. saatte rahatsızlanınca denemeyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

İlk olarak Mezitli Belediyesinin sağlık ekibinin muayene ettiği Kızılkaya, dinlenmesi için evine götürüldü.

Kızılkaya, yaptığı açıklamada, başta Mezitli Belediyesi olmak üzere kendisine destek verenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Geride kalan 71 saatin ardından, sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde kol ve bacak eklemlerimde sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarımızla görüşerek bırakmaya karar verdik. Çok büyük umutlarla başladık ama olmadı. Buradan rekor kırarak ayrılmak isterdim ama maalesef olmadı. Destek veren herkese teşekkür ederim."

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Mersin ve Mezitli’nin adını duyurduğu için Kızılkaya’ya teşekkür etti.

Sağlığın her şeyden önce olduğunu belirten Tarhan, "İsterdik ki Oktay Kızılkaya arkadaşımız daha önce olduğu gibi 160 saati tamamlayarak rekor kırsın. Ancak her şeyden öncesi sağlıktır. Böylesi sağlık sorunları yaşadığı bir ortamda devam etmesine izin vermezdik. Oktay bey de sağduyulu davranarak sağlık ekibimizin bırakma önerisini kabul etti. Rekor kırılamamış olmasına karşın yarattığı sinerji ile Mersin'in ve Mezitli'nin tanıtımına önemli katkı verdi. Günlerdir ulusal basın bu rekor denemesinin haberlerine konu ediyor." ifadesini kullandı.

Mezitli Belediyesinin destek verdiği Kızılkaya, 2003 yılında 42 saatle sahibi olduğu ancak Kanadalı bir sanatçının 134 saat 5 dakikaya yükselttiği "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekorunu 160 saate çıkarmayı hedeflemişti. Kızılkaya, 20 Eylül'de davul çalmaya başlamıştı.

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Başkan Yılmaz, BM İklim ZirvesindeBaşkan Yılmaz, BM İklim Zirvesinde
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye’de (2)Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye’de (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar davasında dikkat çeken sözler: İnsan çamaşırını saklar!

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Sivas'taki kazada ölenler toprağa verildi! Cenazede gözyaşları sel oldu

Baba ve 3 oğlunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı ortaya çıktı

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama

15 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.