HABER

'160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler'

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'da çiftçilik yapan iki çocuk babası C.H.

'160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler'

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da çiftçilik yapan iki çocuk babası C.H. (55), 160 TL'lik borcunu ödemediği gerekçesiyle halı yıkamacısı iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler F.S. ve A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 22 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kevşirler Mahallesi'nde meydana geldi. Döşemealtı İlçe Jandarma Karakolu'na giden C.H., 160 TL borçlu olduğunu belirttiği halı yıkamacı F.S. ile arkadaşı A.A.'nın tecavüzüne uğradığını öne sürerek şikayette bulundu. İfade tutanağında başına gelenleri anlatan C.H., evindeki halıları yıkattığı için borçlu olduğu yıkamacı F.S.'nin arkadaşı A.A. ve tanımadığı 3 kişiyle sabah erken saatlerde evine geldiğini belirterek, "Ben F.S. ve A.A'yı tanıdığım için kapıyı açtım. F.S. bana 'Neden borcunu ödemiyorsun?' dedi. Ben de borcumun bir kısmını ödediğimi, geri kalan kısmını ise 3-5 gün sonra ödeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine F.S., beni ittirerek kanepenin üzerine uzattı. Bana, küfretti. Ardından A.A. ve F.S. beni darbetti. Diğer 3 erkek evime girmedi ve olaya karışmadı" dedi.
Ardından A.A. ve F.S.'nin kendisini odaya zorla götürdüğünü anlatan C.H., ifadesini söyle sürdürdü:
"Önce A.A., ardından F.S. bana tecavüz etti. Daha sonra evimden ayrıldılar. Ben de utandığım için bu saatte jandarmaya başvurdum. Vücudumda yapılacak tüm muayenelere rızam vardır. Konut dokunulmazlığımı ihlal eden, beni hürriyetimden yoksun bırakan, tehdit edip, hakarette bulunan, darbeden ve vücuduma cinsel organlarını sokmak suretiyle fiili livatada bulunan A.A. ve F.S.'den şikayetçi ve davacıyım."
Şikayet üzerine F.S. ve A.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen C.H.'nin muayenesinde ise fiili livatanın gerçekleştiğine dair kesin bulgular saptandığı sonucuna varıldığı belirlendi.
C.H.'nin avukatının, Adli Tıp Kurumu'nun bu raporunun ardından, iki şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz edeceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Çeşme açıklarında 47 kaçak yakalandıÇeşme açıklarında 47 kaçak yakalandı
Sahte doktor, kadınlara ne olduğu bilinmeyen sıvı enjekte etmişSahte doktor, kadınlara ne olduğu bilinmeyen sıvı enjekte etmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.