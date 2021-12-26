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160 yıl yaşadıktan sonra toprağa verilmişti! Zaro Ağa'nın mezarı bakımsızlıktan harap oldu

26.12.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

160 yaşında vefat eden ve Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı olarak kabul edilen Zaro Ağa'nın mezarı kaderine terk edildi. 1934 yılında Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedilen Zaro Ağa'nın mezarını bulmak isteyenler güçlük çekiyor. İşaret taşı kırılan, mezar taşı yeşile boyanan mezarı bulmanın zorlaştı. Profesyonel Rehber Selçuk Eracun, izin dışında boyanan ve harap olan mezara bakım yapılması gerektiğini söyledi.

160 yıl yaşadıktan sonra toprağa verilmişti! Zaro Ağa'nın mezarı bakımsızlıktan harap oldu

Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı olarak bilinen Zaro Ağa'nın Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki mezarı bakımsızlık nedeniyle harap halde. İşaret taşı kırıldığı gerekçesiyle bulunduğu yerden 60 metre ileriye taşınınca Zaro Ağa'nın mezarını bulmak da zorlaştı. Mezar taşının ise yeşil renge boyandığı görüldü. Profesyonel Rehber Selçuk Eracun mezar taşlarının izin alınarak boyanabileceğini belirtti. Eracun, taşın yenilenmesi ve mezarın bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

"160 YIL YAŞADIĞI KABUL EDİLDİ"

Profesyonel Rehber Selçuk Eracun Zaro Ağa'nın hayatı hakkında bilgi vererek, "Zaro Ağa 18. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş 1774 ya da 1777 yılları arasında dünyaya gelmiş bir kişi. Kendisi Bitlis'te doğmuş, ardından İstanbul'a gelmiş ve 10 tane padişahı tanımıştır. 13 çocuğu ve 29 torunu olmuştur. Tophane'de yaşayan Zaro Ağa genel olarak akşam yemeklerinde bulgur pilavı ve yoğurt yemiş. Araştırmacılar, Zaro Ağa'nın uzun yaşamasındaki sırrını çözmeye çalışmışlar. Yabancılar Zaro Ağa'yı kandırıp yurt dışında sirkte para karşılığında göstermiş. 160 yıl yaşadığı kabul edilmiş bir gerçek. Kendisi 2 kez Atatürk'ün huzuruna çıkmıştır. Askerliğini sarayda yapmıştır. Tophane Camii, Ortaköy Camii inşaatında da yer almıştır" dedi.

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"İŞARET TAŞI KIRILMIŞ MEZARI BOYANMIŞ DURUMDA"

Selçuk Eracun, Zaro Ağa'nın mezarının yenilenmesi gerektiğini belirterek "Zaro Ağa'nın mezar taşı aziziye tipinde bir başlık taşımakta. Bu başlığın çevresini saran bir bant var, bu onun mensup olduğu tarikatla ilişkili. Mezar taşının yeşile boyanması normalde izinle yapılması gereken şeyler. Bu taşların yaklaşık 100 yıllık geçmişi var ve tarihi özellikleri var. İnsanlar mezar taşlarını iyilik olarak boyamak istese de bu taşın okunamamasına neden olmuş. Bu yolu gösteren işaret taşı vardı. İnsanlar bu yazıyı gördüğünde burayı bulabiliyorlardı ancak taş kırılmış ve bir parçası mezarının başına koyulmuş ancak bu taşın yenilenmesi ve mezarına bakım yapılması iyi olacaktır" diye konuştu.

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DHA

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