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1600 derecelik çelik eritme kazanına atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 09:05 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, demir çelik fabrikasında çalışan işçi Adem A. (34), 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanının içerisine atlayarak yaşamına son verdi.

1600 derecelik çelik eritme kazanına atladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, demir çelik fabrikasında çalışan işçi Adem A. (34), 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanının içerisine atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Fabrikada çelik eritme kazanın çevresinin temizlikçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Adem A., 1600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi.
2011 yılında fabrikadaki işine başlayan Adem A.'nın, saat 16.00’daki vardiyasına geldikten yaklaşık yarım saat sonra kendisini kazanın içerisine bıraktığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı belitildi. Olaydan sonra fabrika yönetimi diğer çalışanlara da 2 gün idari izin verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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