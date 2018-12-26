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1600 derecelik çelik eritme kazanına atlayan işçi kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 16:26 | Son Güncelleme

 - SAMSUN'da, demir çelik fabrikasında temizlik işçisi olarak çalışan Adem A.'nın (34), 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanına atlayarak, yaşamına son verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

1600 derecelik çelik eritme kazanına atlayan işçi kamerada

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, demir çelik fabrikasında temizlik işçisi olarak çalışan Adem A.'nın (34), 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanına atlayarak, yaşamına son verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 23 Aralık Pazar günü Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Fabrikada çelik eritme kazanın çevresinde temizlik yapan evli ve 2 çocuk babası Adem A., 1600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi. Fabrikada üretime ara verilirken, kazan soğuduktan sonra işçiden geri kalan kemikler alındı. Adem A.'nın yaşamına son vermeden bir gün önce yakınlarına 'Ruh sağlığım bozuldu' dediği öğrenildi.
Fabrikada 7 yıl önce işe başlayan Adem A.'nın saat 16.00’daki vardiyasına geldikten yaklaşık yarım saat sonra kendisini kazanın içerisine bıraktığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

1600 derecelik çelik eritme kazanına atlayan işçi kamerada1600 derecelik çelik eritme kazanına atlayan işçi kamerada1600 derecelik çelik eritme kazanına atlayan işçi kamerada1600 derecelik çelik eritme kazanına atlayan işçi kamerada

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