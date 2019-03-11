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1600 saatte üretildi! Göbeklitepe Maketi Cannes'ta görücüye çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 08:04 | Son Güncelleme

Yaptıkları 'Yaşayan İstanbul Maketi' ile Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 'Altın Stevie'ye layık görülen RJ Models, bu kez 'Tarihin Sıfır Noktası'nın maketini yaptı. Dünya çapında çalışmalarıyla dikkat çekmeyi başaran firma, bu kez de yapımını bin 600 saatte tamamladığı Göbeklitepe maketini Cannes'ta gerçekleştirilecek MIPIM Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. Göbeklitepe’nin inşasının varsayılan teorilere göre yansıtıldığı bin parçadan oluşan maketin yapımında 20 kişi çalıştı.

Dünyanın lider mimari maket tasarım şirketi RJ Models, hazırlıkları uzun süredir devam eden Göbeklitepe maketini 12-15 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’de görücüye çıkarıyor.RJ Models, ilk kez MIPIM Fuarı’nda sergilenecek “tarihin sıfır noktası”nın maketini, Göbeklitepe’nin 20 yıl boyunca kazı, koruma ve araştırma çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası iletişimine destek verecek ana sponsoru olan Doğuş Grubu’nun da desteğiyle hazırladı.

Maket 2 ayda tamamlandı

RJ Models’ın Hong Kong’daki fabrikasında üretilen ve yaklaşık 1000 parçadan oluşan Göbeklitepe’nin maketi için 20 kişilik bir ekip tam 1.600 saat çalıştı. 2.5x1.5 metre ölçülerindeki maketin hazırlanışında, Göbeklitepe ziyaretçi merkezi için özel hazırlanan materyaller ve Şanlıurfa Müzesi’nde bulunan çizimleri baz alındı. Makette Göbeklitepe’nin inşa süreci varsayılan teorilere göre aktarılmaya çalışıldı.
Göbeklitepe maketine ilişkin konuşan RJ Models Bölgesel Ortaklarından Uğur Maslamani, şunları söyledi: “Aylar süren çalışmalar sonucu hazırladığımız bu maketle Göbeklitepe’yi MIPIM’de tüm dünyaya tanıtacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Makete Göbeklitepe’nin o dönemki inşasını varsayılan teorilere göre yansıttığımız için bölgenin 12 bin yıl önceki varsayılan halini esas almak durumundaydık.
Bunun için maketin yapımından daha uzun süren bir bilgi toplama sürecimiz oldu. Bu konuda Doğuş Grubu’nun büyük desteğini aldık, maketin yapımı için gerekli tüm teknik bilgileri Alman Arkeoloji’nin de desteğiyle bizimle paylaştılar ve ortaya eşsiz bir çalışma çıktı.”
2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi nedeniyle bu maketin Türkiye’nin ve bölgenin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını hatırlatan RJ Models Bölgesel Ortaklarından Hakan Özkan ise şöyle konuştu:
'UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe için uzun yıllar konuşulacak çok değerli bir çalışmaya imza attık. Göbeklitepe maketini, dünyanın en önemli ve prestijli fuarlarından biri olan MIPIM’de sergileyerek yüz binler, belki de milyonları “tarihin sıfır noktası” Göbeklitepe ile tanıştıracağız.'
RJ Models, 2015 yılında yine MIPIM’de sergilediği İstanbul Ticaret Odası için hazırladığı 96 metrekarelik 'Yaşayan İstanbul Maketi' ile büyük ses getirmişti.
Video haritalama teknolojisinin kullanıldığı görüntü ve ses efektleriyle ziyaretçilere adeta şehrin 24 saatini yaşatan maket, 2015 Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 'Altın Stevie'ye layık görülmüştü.
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göbeklitepe Maket

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