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1602 ehliyete el konuldu, 2 bin 528 araç trafikten men edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE genelinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 1602 sürücünün ehliyetine el konulurken, 2 bin 528 araç trafikten men edildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE genelinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 1602 sürücünün ehliyetine el konulurken, 2 bin 528 araç trafikten men edildi.
İçişleri Bakanlığı'nın '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen 'Türkiye Trafik Güvenliği Denetlemeleri'nin sekizincisi, dün saat 22.00 ile 01.00 saatleri arasında jandarma ve polis ekipleri tarafından yapıldı. Alkollü araç kullanımının engellenmesi başta olmak üzere trafik kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde, 107 bin 399 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 5 bin 607 personelin katılımıyla 2 bin 139 noktada yapılan denetimlerde, 1602 sürücünün ehliyetine el konulurken 2 bin 528 araçta trafikten men edildi. Ayrıca 9 bin 512 sürücüye de 4 milyon 976 bin 460 TL cezai işlem uygulandı.

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