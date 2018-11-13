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162 kilodaki hastanın yardımına, sağlık ekipleri koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de solunum yetmezliği bulunan ve kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen 162 kilodaki Zülfiye Ulaş'ın (58) yardımına İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri koştu.

162 kilodaki hastanın yardımına, sağlık ekipleri koştu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de solunum yetmezliği bulunan ve kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen 162 kilodaki Zülfiye Ulaş'ın (58) yardımına İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri koştu. Ulaş, ekipler tarafından sedyeyle evden çıkarılarak obez ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Belsin semtinde oturan 162 kilo ağırlığındaki Zülfiye Ulaş rahatsızlandı. Solunum yetmezliği bulunan Ulaş, kilosundan dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyince, yakınları 112 Acil'e haber verdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Zülfiye Ulaş için evine obez ambulansı gönderdi. Sağlık ekibi tarafından sedyeyle evden çıkarılan Ulaş, ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
5 yıldır Kayseri'de 120 kilo ve üstü kişilere hizmet veren ambulans, özel donanımlı sedyesi ve hastalara göre tasarlanan müdahale setleri ile hem obez hastalara hem de sağlık personeline büyük kolaylıklar sağlıyor.

FOTOĞRAFLI

162 kilodaki hastanın yardımına, sağlık ekipleri koştu

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