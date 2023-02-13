162 saat sonra enkazdan çıktı! İlk cümlesi bu oldu: “En büyük asker bizim asker”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Onlarca saat sonra enkazın altından mucize haberleri de geliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da ise ekipler, diğer tüm ekipler gibi yeni bir cana ulaşmak için hummalı çalışmalar yürütüyor. Depremin vurduğu ilde depremin 162’nci saatinde enkazdan bir kişi daha çıkarıldı.

“EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve askeri ekipler, depremin 162’nci saatinde 16 yaşındaki Ayşe isimli kızı sağ olarak çıkardı. UMKE ekiplerinin sedyeye aldığı küçük kız kendisini kurtaran ekiplere, “En büyük asker bizim asker” diye seslendi. Ekipler hem Ayşe’yi kurtardıklarına hem de Ayşe’nin sağlıklı olup slogan atmasına sevindiler.

Hastaneye kaldırılan Ayşe’nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. (İHA)

