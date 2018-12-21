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163 yıllık cami, yangında hasar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 12:34 | Son Güncelleme

  GİRESUN'un Bozteke köyünde 1855 yılında inşa edilen Boztekke Köyü Merkez Camisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN,(DHA) GİRESUN'un Bozteke köyünde 1855 yılında inşa edilen Boztekke Köyü Merkez Camisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı camideki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın, camide hasara neden oldu.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Boztekke köyünde 1855 yılında inşa edilen tarihi Boztekke Köyü Merkez Camisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Caminin alev alev yandığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alıp söndürdü. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğü gözlenen yangında, alevlerin camii yakınında yer alan Şeyh Keramettin Türbesine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangın, tarihi camide hasara neden oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu arada Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihi camide çıkan yangında büyük hasar oluştuğunu, caminin yeniden inşası için gerekli yardımın sağlanacağını duyurdu.

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