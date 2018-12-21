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163 yıllık cami, yangında hasar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 12:35 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Boztekke köyündeki 1855'te inşa edilen Boztekke Köyü Merkez Camii'nde, dün akşam yangın çıktı.

163 yıllık cami, yangında hasar gördü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN'un Boztekke köyündeki 1855'te inşa edilen Boztekke Köyü Merkez Camii'nde, dün akşam yangın çıktı. Camiyi saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, camide hasar meydana geldi.
Merkeze bağlı Boztekke köyünde, 1855 yılında inşa edilen Boztekke Köyü Merkez Camii'nde, dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle caminin alev aldığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, yakındaki Şeyh Keramettin Türbesi'ne sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, camide hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Öte yandan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihi camide yangın nedeniyle hasar oluştuğunu, caminin yeniden inşası için gerekli yardımın sağlanacağını duyurdu.

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163 yıllık cami, yangında hasar gördü163 yıllık cami, yangında hasar gördü163 yıllık cami, yangında hasar gördü163 yıllık cami, yangında hasar gördü

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