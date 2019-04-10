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166 büyükbaş hayvan icralık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:35 | Son Güncelleme

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde özel bir çiftliğe ait çeşitli ırklardan 166 büyükbaş hayvan mal sahibinin borçları nedeni ile icralık oldu.

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde özel bir çiftliğe ait çeşitli ırklardan 166 büyükbaş hayvan mal sahibinin borçları nedeni ile icralık oldu. Hayvanların 2 Mayıs Çarşamba günü değerinin yüzde 50’si olan açılış fiyatıyla açık arttırma usulü ile satılacak.
İcraburada.com da yayınlanan şartnameye göre Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde tarım, hayvancılık, süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait toplam 166 büyükbaş hayvan icralık oldu. 2 Mayıs Perşembe günü Şereflikoçhisar İcra Dairesi tarafından satışa çıkacak olan büyükbaş hayvanların, değerinin yüzde 50’si olan açılış fiyatıyla açık arttırma usulünde satılacağı bildirildi. Siteden alınan bilgiye göre; büyükbaş hayvanların içerisinde Montofon erkek, yerli dişi, Simental dişi, Holstein dişi, DAK erkek, Sim erkek ırkı hayvan ve 10 yeni doğmuş sağlıklı hayvan bulunduğu belirtildi. Ayrıca, her birine 3 bin 500 TL ile 11 bin 700 TL arasında değer biçilen hayvanların, kulak küpelerinin de bulunduğu ifade edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, “Toplam 166 çeşitli ırklarda büyükbaş hayvan icradan satışa çıkacak. İhaleye katılım sağlayacak olanların ihale tarihinde alacakları hayvanları görme fırsatı olacaktır. Bu tür ihalelere genelde aynı sektörde faaliyet gösteren ve büyükbaş hayvan yetiştirmek için tesisi bulunan kişi veya şirketlerin yoğun ilgisi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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