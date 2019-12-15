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168 promil alkollü sürücü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 06:39 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Edirnekapı mevkinde meydana gelen trafik kazasında panelvan araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

E-5 Karayolu Edirnekapı mevkinde meydana gelen trafik kazasında panelvan araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Panelvan sürücüsünün 168 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kaza, 05.00 sıralarında Fatih İlçesi E5 Karayolu Edirnekapı Mevki Okmeydanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olan Ramil Baghirov kullandığı 34 VS 6714 plakalı panelvan araç aynı istikamette seyir halinde olan Cengiz Büyük yönetimindeki 34 PE 3428 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışma sonrası panelvan araç ve otomobil etrafa savruldu. Kaza sebebiyle sürücüler yaralandı. Kazanın olduğunu gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla çevrelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yola savrulan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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