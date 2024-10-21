16D durakları ve saatleri - 16D Altkaynarca/Pendik - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Bu hattın güzergâhı üzerindeki otobüs durakları, yolcuların günlük yaşamlarını daha verimli bir şekilde planlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, metro ve metrobüs gibi diğer toplu taşıma araçlarıyla entegrasyonu, yolculukların daha hızlı ve kesintisiz olmasını sağlar. Pekdik’ten Kadıköy’e uzanan bu hat, İstanbul’un karmaşık ulaşım ağında stratejik bir rol oynayarak, pek çok farklı bölgeye rahat ve erişilebilir bir ulaşım alternatifi sunar. Hattın durak ve sefer bilgilerini güncel olarak takip etmek, seyahatinizin daha planlı ve konforlu geçmesini sağlayacaktır.

16D durakları

16D durak isimleri aşağıdaki gibidir:

KAYNARCA SONDURAK - Pendik

DİYAR SOKAK - Pendik

YEMEK SİTESİ - Pendik

KAYNARCA ALT GEÇİT - Pendik

ŞEHİT OZAN ÖZEN - Pendik

TALEBE YURDU - Pendik

KIBRIS SOKAK - Pendik

ÜNZİLE SOKAK - Pendik

BADEMLİK GÜLBEDEN HATUN CAMİİ - Pendik

DENİZPARK SİTESİ - Pendik

KAYNARCA PARKI - Pendik

AYDINLI CADDESİ - Pendik

PENDİK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - Pendik

PENDİK KAYMAKAMLIĞI - Pendik

MOSTAR KAVŞAĞI - Pendik

GONCA SOKAK - Pendik

PENDİK YHT İSTASYONU - Pendik

SANCAK KÖPRÜSÜ - Pendik

PENDİK DEVLET HASTANESİ - Pendik

PALMİYE 1 - Pendik

VETERİNER ARAŞTIRMA - Kartal

YUNUS - Kartal

KUMCULAR - Kartal

BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ - Kartal

KARTAL SAHİL - Kartal

ADNAN KAHVECİ - Kartal

9 PALMİYE SAHİL - Kartal

YAPI MARKET - Kartal

ATALAR SAHİL - Kartal

TRABZONSPOR - Kartal

ÜNİVERSİTE - Kartal

FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI ORHANTEPE - Kartal

DRAGOS SAHİL - Maltepe

BEZMİALEM DRAGOS HASTANESİ - Maltepe

KUM İSKELESİ - Maltepe

DR.SADIK AHMET - Maltepe

İSTASYON YOLU - Maltepe

MALTEPE SAHİL - Maltepe

SÜREYYAPAŞA - Maltepe

ADATEPE SAHİL - Maltepe

İDEALTEPE - Maltepe

İDEALTEPE MARMARAY - Maltepe

ÇINAR - Maltepe

KÜÇÜKYALI SAHİL - Maltepe

TURGUT ÖZAL BULVARI - BOSTANCI - Kadıköy

TAŞLIÇEŞME - Kadıköy

ÇATALÇEŞME - Kadıköy

TAN SOKAK - Kadıköy

SUADİYE - Kadıköy

MÜCAHİT SOKAK - Kadıköy

ŞAŞKINBAKKAL - Kadıköy

KANTARCI - Kadıköy

ERENKÖY - Kadıköy

CADDEBOSTAN - Kadıköy

YENİYOL - Kadıköy

GÖZTEPE - Kadıköy

ÇİFTEHAVUZLAR - Kadıköy

SELAMİÇEŞME - Kadıköy

FENERYOLU - Kadıköy

KONAK - Kadıköy

KIZILTOPRAK - Kadıköy

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADI - Kadıköy

SÖĞÜTLÜÇEŞME METROBÜS - Kadıköy

SÖĞÜTLÜÇEŞME - Kadıköy

ALTIYOL - Kadıköy

KADIKÖY ÇARŞI - Kadıköy

KADIKÖY - Kadıköy



16D saatleri

16D hattı hafta içi yoğun bir şekilde çalışır. İş günlerinde Kaynarca Sondurak yönünden genellikle 05:40'tan itibaren başlayan seferler, sabah trafiğini karşılamak amacıyla sık aralıklarla yapılır. Bu yoğunluk genellikle 06:00 ile 09:00 arasında zirveye ulaşır. Hafta sonları ve tatil günlerinde ise sefer sıklığı hafta içi kadar yoğun değildir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde yine belirli bir yoğunluk bulunur. Genellikle cumartesi günleri 05:40'ta, pazar günleri de 05:50'de seferler başlar ve akşam saat 22:30’a kadar devam eder.