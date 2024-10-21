16D durakları ve saatleri - 16D Altkaynarca/Pendik - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Bu hattın güzergâhı üzerindeki otobüs durakları, yolcuların günlük yaşamlarını daha verimli bir şekilde planlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, metro ve metrobüs gibi diğer toplu taşıma araçlarıyla entegrasyonu, yolculukların daha hızlı ve kesintisiz olmasını sağlar. Pekdik’ten Kadıköy’e uzanan bu hat, İstanbul’un karmaşık ulaşım ağında stratejik bir rol oynayarak, pek çok farklı bölgeye rahat ve erişilebilir bir ulaşım alternatifi sunar. Hattın durak ve sefer bilgilerini güncel olarak takip etmek, seyahatinizin daha planlı ve konforlu geçmesini sağlayacaktır.
16D durak isimleri aşağıdaki gibidir:
16D hattı hafta içi yoğun bir şekilde çalışır. İş günlerinde Kaynarca Sondurak yönünden genellikle 05:40'tan itibaren başlayan seferler, sabah trafiğini karşılamak amacıyla sık aralıklarla yapılır. Bu yoğunluk genellikle 06:00 ile 09:00 arasında zirveye ulaşır. Hafta sonları ve tatil günlerinde ise sefer sıklığı hafta içi kadar yoğun değildir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde yine belirli bir yoğunluk bulunur. Genellikle cumartesi günleri 05:40'ta, pazar günleri de 05:50'de seferler başlar ve akşam saat 22:30’a kadar devam eder.