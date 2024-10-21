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16D durakları ve saatleri - 16D Altkaynarca/Pendik - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:21
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İstanbul’da yaşayanlar için 16D otobüs hattı, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Bu hat, geniş ve kapsamlı güzergâhıyla, İstanbul’un farklı semtlerini birbirine bağlayarak şehirdeki ulaşım ağının kritik bir noktasını oluşturur. 16D hattı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun bir şekilde kullanılır. Peki, 16D Altkaynarca/Pendik - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri nelerdir?

16D durakları ve saatleri - 16D Altkaynarca/Pendik - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Bu hattın güzergâhı üzerindeki otobüs durakları, yolcuların günlük yaşamlarını daha verimli bir şekilde planlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, metro ve metrobüs gibi diğer toplu taşıma araçlarıyla entegrasyonu, yolculukların daha hızlı ve kesintisiz olmasını sağlar. Pekdik’ten Kadıköy’e uzanan bu hat, İstanbul’un karmaşık ulaşım ağında stratejik bir rol oynayarak, pek çok farklı bölgeye rahat ve erişilebilir bir ulaşım alternatifi sunar. Hattın durak ve sefer bilgilerini güncel olarak takip etmek, seyahatinizin daha planlı ve konforlu geçmesini sağlayacaktır.

16D durakları

16D durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. KAYNARCA SONDURAK - Pendik
    1. DİYAR SOKAK - Pendik
    1. YEMEK SİTESİ - Pendik
    1. KAYNARCA ALT GEÇİT - Pendik
    1. ŞEHİT OZAN ÖZEN - Pendik
    1. TALEBE YURDU - Pendik
    1. KIBRIS SOKAK - Pendik
    1. ÜNZİLE SOKAK - Pendik
    1. BADEMLİK GÜLBEDEN HATUN CAMİİ - Pendik
    1. DENİZPARK SİTESİ - Pendik
    1. KAYNARCA PARKI - Pendik
    1. AYDINLI CADDESİ - Pendik
    1. PENDİK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - Pendik
    1. PENDİK KAYMAKAMLIĞI - Pendik
    1. MOSTAR KAVŞAĞI - Pendik
    1. GONCA SOKAK - Pendik
    1. PENDİK YHT İSTASYONU - Pendik
    1. SANCAK KÖPRÜSÜ - Pendik
    1. PENDİK DEVLET HASTANESİ - Pendik
    1. PALMİYE 1 - Pendik
    1. VETERİNER ARAŞTIRMA - Kartal
    1. YUNUS - Kartal
    1. KUMCULAR - Kartal
    1. BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ - Kartal
    1. KARTAL SAHİL - Kartal
    1. ADNAN KAHVECİ - Kartal
    1. 9 PALMİYE SAHİL - Kartal
    1. YAPI MARKET - Kartal
    1. ATALAR SAHİL - Kartal
    1. TRABZONSPOR - Kartal
    1. ÜNİVERSİTE - Kartal
    1. FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI ORHANTEPE - Kartal
    1. DRAGOS SAHİL - Maltepe
    1. BEZMİALEM DRAGOS HASTANESİ - Maltepe
    1. KUM İSKELESİ - Maltepe
    1. DR.SADIK AHMET - Maltepe
    1. İSTASYON YOLU - Maltepe
    1. MALTEPE SAHİL - Maltepe
    1. SÜREYYAPAŞA - Maltepe
    1. ADATEPE SAHİL - Maltepe
    1. İDEALTEPE - Maltepe
    1. İDEALTEPE MARMARAY - Maltepe
    1. ÇINAR - Maltepe
    1. KÜÇÜKYALI SAHİL - Maltepe
    1. TURGUT ÖZAL BULVARI - BOSTANCI - Kadıköy
    1. TAŞLIÇEŞME - Kadıköy
    1. ÇATALÇEŞME - Kadıköy
    1. TAN SOKAK - Kadıköy
    1. SUADİYE - Kadıköy
    1. MÜCAHİT SOKAK - Kadıköy
    1. ŞAŞKINBAKKAL - Kadıköy
    1. KANTARCI - Kadıköy
    1. ERENKÖY - Kadıköy
    1. CADDEBOSTAN - Kadıköy
    1. YENİYOL - Kadıköy
    1. GÖZTEPE - Kadıköy
    1. ÇİFTEHAVUZLAR - Kadıköy
    1. SELAMİÇEŞME - Kadıköy
    1. FENERYOLU - Kadıköy
    1. KONAK - Kadıköy
    1. KIZILTOPRAK - Kadıköy
    1. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADI - Kadıköy
    1. SÖĞÜTLÜÇEŞME METROBÜS - Kadıköy
    1. SÖĞÜTLÜÇEŞME - Kadıköy
    1. ALTIYOL - Kadıköy
    1. KADIKÖY ÇARŞI - Kadıköy
    1. KADIKÖY - Kadıköy

16D saatleri

16D hattı hafta içi yoğun bir şekilde çalışır. İş günlerinde Kaynarca Sondurak yönünden genellikle 05:40'tan itibaren başlayan seferler, sabah trafiğini karşılamak amacıyla sık aralıklarla yapılır. Bu yoğunluk genellikle 06:00 ile 09:00 arasında zirveye ulaşır. Hafta sonları ve tatil günlerinde ise sefer sıklığı hafta içi kadar yoğun değildir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde yine belirli bir yoğunluk bulunur. Genellikle cumartesi günleri 05:40'ta, pazar günleri de 05:50'de seferler başlar ve akşam saat 22:30’a kadar devam eder.

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Pendik otobüs
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