17-23 aralık haftalık burç yorumları

Sevgili Koçlar, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, geçmişle alakalı meseleleri, çocukluğumuzdan bu yana yaşananları, kırılgan yanlarımızı yüzeye çıkarıyor. Hassasız. Özellikle çevremizdeki insanların iyi niyetimizi kullandıklarına şahit olmak bizi üzüyor. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz dedirtiyor. Bir de buna Mars-Balık geçişinin yarattığı gelgitli hareketleri ekleyince kendimizi güvensiz, çaresiz ve yalnız bırakılmış hissediyoruz. Peki ne yapacağız? Böyle bir durumu kabul mü edeceğiz. Tabii ki hayır. Bu Dolunay bize dışarıdan gelen bütün bu olumsuz sinyallere rağmen, verimli ve etkili olabilmek için kendimize sahip çıkmamızı, bilakis başarılı olmak için tüm gücümüzle mücadele etmemizi söylüyor. Pes etmek, onu bunu dert etmek veya kadere teslim olmak yerine hedef belirlemek gerekiyor. İnsanın bir amacı olmalı, bu amacı gerçekleştirmek için çalışmalıdır. Sırtımızın sıvazlanması veya birilerinin bize güven vermesi gerekmiyor. Biz kendimize sahip çıkacağız. Karşımıza çıkan engelleri, atlama taşı gibi görüp, başarıya ulaşacağız. Geçmişte şu yaşandı, bu yaşandı demek vakti değil. Şimdi durum nedir, bundan sonra ne yapabilirim, ayağımı sağlam bir yere nasıl basabilirim. Önemli olan bu. Bu Dolunayın olumlu bir görünümü var. Bir çevre değişikliği, iş hayatınızla ilgili bir gelişme ve aile hayatınızın yeniden düzene sokulması gibi. Bunlar umut verici gözüküyor. Yeter ki, duygularınıza ve geçmişte yaşananlara yenilmeyin. Her türlü zorluğu aşabilecek güçtesiniz.

22 Aralık saat:01:23-20 Ocak 2019 saat:11:59 tarihleri arasında Güneş-Oğlak burcunda ilerleyecek. Kişi bu süreçte toplum içindeki yerini ve saygınlığını önemser. Görevini disiplinli bir şekilde yerine getirmeli, üstüne düşeni ciddiyetle yapmalıdır. Her yıl hemen hemen aynı tarihlerde Güneş-Oğlak burcunda ilerlerken, kariyer hayatınız, iş yerinizdeki pozisyonunuz, toplum içindeki yeriniz, anne-babalık sorumluluğunuz veya anneniz, babanızla alakalı konular üzerinde ciddiyetle durmanız, hırslı azimli ve düzenli bir şekilde çalışmaya gayret göstermeniz sizlerden beklenir. Eğer çalıştığınız alanda üst bir görevde iseniz, sorumluluklarınız çok daha belirgindir. Merkez aldığınız nokta, disiplinli çalışma, sorumluluk, kariyer yapmak, yükselmektir. Hedef belirlemek ve bu hedefe göre çalışma planınızı yapmak, uygulamak, işinize göre sosyal ilişkilerinizi düzenlemek, sabırlı olmak vaktidir.

Sevgili Boğalar, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, şu andaki koşullar sizi pek tatmin etmez. Bir güven arayışı içindesiniz. Günlük hayatta karşılaşılan zorluklar, çevresel faktörler, yaşadığınız şehir, ülke ve insanlar üzerinize geliyor gibidir. Aslında alıştığınız bu düzenden ayrılmak pek kolay değildir. Belki de bu yüzden kendinizi bir kısır döngü içinde hissedersiniz. Sürekli bir şikayet hali, önyargılı düşünceler, hassasiyet ve sonunda gereksiz zaman kayıpları. Bütün bunları bir yana koyup önündeki gerçeği görebilen Boğalar bu Dolunayda sızlanmak yerine, hayatlarını organize ederek kişisel gelişim yolunda adımlar atacaklar. Anlamadıklarını soracak, öğrenecekler. Bildiklerini geliştirecek başkalarına öğretecekler. Her türlü bilgiyi, gelişimi, trendleri takip ederek büyüyecekler. Farklı yollar, yöntemler deneyecek ancak pes etmeyecekler. Bu Dolunayın görünümleri, parasal konularda daha akıllı projelere yönelmenin, sosyal çevrenizi bu yönde değerlendirmenin işaretçisidir. Yeni fikirlere açık olanlar, maddi-manevi anlamda güçlenirler. Bunun tersi davrananlar aynı yerde saymaya devam ederler. Seçim sizin dostlarım.

Sevgili İkizler, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, parayı güvence aracı olarak bir hayli vurguluyor. Cebimizde yoksa para, güvensiz ve bir hayli ürkeğiz. Kişisel anlamda kazanç ve kayıp hesabı yapıyoruz ve işin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Geleceğimizi garanti altına almanın yollarını bulma telaşındayız. Kredi ödemeleri, kartlar, borçlar, alınanla verilen arasındaki farklar bizi yoruyor. Mars-Balık burcunda ilerlediği sırada oluşan bu Dolunay, iş hayatı ve toplumsal düzende arzu edilen başarı ve güce bir türlü kavuşmayacağımız endişesi yaratıyor. Bir kısım İkizler özgüven eksikliği içinde sinip kalıyor veya stres altında çöküyor. Birilerinden destek bekliyoruz. Kimse oralı olmuyor. Oysaki her Dolunay aslında bir yön, yol ve yöntem bulabilmek adına bizi uyarır. Harcamalarımıza dikkat etmemizi, ayağımızı yorganımıza göre uzatmamızı, finansal ilişkilerimizi daha sağlam temeller üzerine oturtmamızı sağlayıcıdır. Duygularımızı tartmamızı, sağlıklı ve kalıcı çözüm yolları bulmamızı söyler. Kaldı ki, bu Dolunayın Uranüs ile olumlu görünümü, yeni bir iş, hedef, aktivite, ileriye yönelik adımlar, yeteneğimize göre tercihler, sosyal medya ve gruplarla ilişkiler yönünde destekleyicidir. Karşınıza çıkan kişiler ve görüşmeler size farklı bir kapı açabilir. Kazancınızı sağlam bir şekilde değerlendirip, yatırıma yönelip, size ne kadar destek olmasalar da, ayaklarınızın üzerinde durabilirsiniz.

YENGEÇ

22 Aralık saat:01:23-20 Ocak 2019 saat:11:59 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş öz kimliğiniz ile partneriniz arasındaki farklılıkların belirgin hale geldiği zamanlardır. İlişkideki yerinizi oluşturabilmek için bir takım yenilgiler, belirsizlikler yaşanması ihtimali her zaman vardır. Her iki kişi de bu dönemde birbirine karşı açık ve dürüst şeklide yanaşabilirse, dış veya iç baskılarla el ele verilerek sorunlar çözülürse gayet faydalı olur. Genelde Oğlak süreçlerinde çok fazla duygusallık yoktur. Kararlar verilir, bir amaç üzerinde sağlam bir şekilde yürünüp yürünmediği hususları dikkate alınır. İlişkide sabırlılık esastır. Yani her iki tarafın da, bu beraberliğe duyduğu saygı ve sorumluluk hissiyatı kıymetlidir. İlişkisi olmayanlar bu süreçte genel olarak mesleki statüsü ve geleceği olan, dürüst ve güvenilir kişilere yönelirler veya bu nitelikte kişileri kendilerine doğru çekerler. Bu bir test dönemidir demiştik. Güneşin karşıt burcunuzda ilerleyişi, çiftler arasındaki ilişkinin niteliğini gözden geçirme anlamında, gayet kıymetli bir dönem diyebiliriz. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz.