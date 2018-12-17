17-23 aralık haftalık burç yorumları

KOÇ 22 Aralık saat:01:23-20 Ocak 2019 saat:11:59 tarihleri arasında Güneş-Oğlak burcunda ilerleyecek. Kişi bu süreçte toplum içindeki yerini ve saygınlığını önemser. Görevini disiplinli bir şekilde yerine getirmeli, üstüne düşeni ciddiyetle yapmalıdır. Her yıl hemen hemen aynı tarihlerde Güneş-Oğlak burcunda ilerlerken, kariyer hayatınız, iş yerinizdeki pozisyonunuz, toplum içindeki yeriniz, anne-babalık sorumluluğunuz veya anneniz, babanızla alakalı konular üzerinde ciddiyetle durmanız, hırslı azimli ve düzenli bir şekilde çalışmaya gayret göstermeniz sizlerden beklenir. Eğer çalıştığınız alanda üst bir görevde iseniz, sorumluluklarınız çok daha belirgindir. Merkez aldığınız nokta, disiplinli çalışma, sorumluluk, kariyer yapmak, yükselmektir. Hedef belirlemek ve bu hedefe göre çalışma planınızı yapmak, uygulamak, işinize göre sosyal ilişkilerinizi düzenlemek, sabırlı olmak vaktidir. Sevgili Koçlar, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, geçmişle alakalı meseleleri, çocukluğumuzdan bu yana yaşananları, kırılgan yanlarımızı yüzeye çıkarıyor. Hassasız. Özellikle çevremizdeki insanların iyi niyetimizi kullandıklarına şahit olmak bizi üzüyor. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz dedirtiyor. Bir de buna Mars-Balık geçişinin yarattığı gelgitli hareketleri ekleyince kendimizi güvensiz, çaresiz ve yalnız bırakılmış hissediyoruz. Peki ne yapacağız? Böyle bir durumu kabul mü edeceğiz. Tabii ki hayır. Bu Dolunay bize dışarıdan gelen bütün bu olumsuz sinyallere rağmen, verimli ve etkili olabilmek için kendimize sahip çıkmamızı, bilakis başarılı olmak için tüm gücümüzle mücadele etmemizi söylüyor. Pes etmek, onu bunu dert etmek veya kadere teslim olmak yerine hedef belirlemek gerekiyor. İnsanın bir amacı olmalı, bu amacı gerçekleştirmek için çalışmalıdır. Sırtımızın sıvazlanması veya birilerinin bize güven vermesi gerekmiyor. Biz kendimize sahip çıkacağız. Karşımıza çıkan engelleri, atlama taşı gibi görüp, başarıya ulaşacağız. Geçmişte şu yaşandı, bu yaşandı demek vakti değil. Şimdi durum nedir, bundan sonra ne yapabilirim, ayağımı sağlam bir yere nasıl basabilirim. Önemli olan bu. Bu Dolunayın olumlu bir görünümü var. Bir çevre değişikliği, iş hayatınızla ilgili bir gelişme ve aile hayatınızın yeniden düzene sokulması gibi. Bunlar umut verici gözüküyor. Yeter ki, duygularınıza ve geçmişte yaşananlara yenilmeyin. Her türlü zorluğu aşabilecek güçtesiniz.

BOĞA 22 Aralık saat:01:23-20 Ocak 2019 saat:11:59 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş süreci, astrolojik olarak sizlerin eğitim, iş hayatınız, ihtisaslaşma konuları, işe hazırlık dönemi, iş arama anlamında etkili, gayet olumlu, disiplinli hareket ettiğiniz, sorumluluklarınızın farkında olduğunuz bir zaman dilimidir. Yolculuklar iş veya eğitim maksatlı yapılır, prensipler çerçevesinde hareket edilir, hayata daha ciddi anlamda yaklaşılır. Kendimizi geliştirmek için bilgileniriz ve hayatın ciddi yüzünün farkına varırız. Yaşam felsefemize göre dünyayı, kainatı ve hayatı özümsemek isteriz. Sorumluluklarımızın farkında olduğumuz bu dönemde iş kurmak veya işimizi sağlam bir temele oturtmak için çaba sarf ederiz. Sevgili Boğalar, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, şu andaki koşullar sizi pek tatmin etmez. Bir güven arayışı içindesiniz. Günlük hayatta karşılaşılan zorluklar, çevresel faktörler, yaşadığınız şehir, ülke ve insanlar üzerinize geliyor gibidir. Aslında alıştığınız bu düzenden ayrılmak pek kolay değildir. Belki de bu yüzden kendinizi bir kısır döngü içinde hissedersiniz. Sürekli bir şikayet hali, önyargılı düşünceler, hassasiyet ve sonunda gereksiz zaman kayıpları. Bütün bunları bir yana koyup önündeki gerçeği görebilen Boğalar bu Dolunayda sızlanmak yerine, hayatlarını organize ederek kişisel gelişim yolunda adımlar atacaklar. Anlamadıklarını soracak, öğrenecekler. Bildiklerini geliştirecek başkalarına öğretecekler. Her türlü bilgiyi, gelişimi, trendleri takip ederek büyüyecekler. Farklı yollar, yöntemler deneyecek ancak pes etmeyecekler. Bu Dolunayın görünümleri, parasal konularda daha akıllı projelere yönelmenin, sosyal çevrenizi bu yönde değerlendirmenin işaretçisidir. Yeni fikirlere açık olanlar, maddi-manevi anlamda güçlenirler. Bunun tersi davrananlar aynı yerde saymaya devam ederler. Seçim sizin dostlarım.

İKİZLER 22 Aralık saat:01:23-20 Ocak 2019 saat:11:59 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş seyri, astrolojik olarak hayata gerçekçi bir şekilde bakıldığı, sorumluluk çerçevesinde hareket edildiği zamanlardır. Bu süreç, eşiniz veya partnerinizin iş hayatı, mali durumu, ortak kazançların dürüst bir şekilde pay edilmesi, birbirinize duyduğunuz sadakat tümüyle önemli hale gelir. Hem iş konuları üzerinde birlikte gözden geçirmelerde bulunulur hem de birbirinizle olan birlik ve bütünlük duygunuz gözden geçirilir. Eğer bu anlamda bir problem varsa ve bunlar bir türlü düzeltilmiyorsa, iki kişinin de oturup saygı çerçevesi içinde bunları ele almaları mutlaka gerekir. Güneş-Oğlak sürecinde, iş hayatınızla ilgili hedefler belirlerken, maddi açıdan rahatlık ve güvenilirlik gayet kıymetlidir. İş ortaklığında da aynı ilkeler geçerli olacaktır. Hukuki ve yasal haklarınızın farkında olmak gerekir. Sevgili İkizler, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, parayı güvence aracı olarak bir hayli vurguluyor. Cebimizde yoksa para, güvensiz ve bir hayli ürkeğiz. Kişisel anlamda kazanç ve kayıp hesabı yapıyoruz ve işin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Geleceğimizi garanti altına almanın yollarını bulma telaşındayız. Kredi ödemeleri, kartlar, borçlar, alınanla verilen arasındaki farklar bizi yoruyor. Mars-Balık burcunda ilerlediği sırada oluşan bu Dolunay, iş hayatı ve toplumsal düzende arzu edilen başarı ve güce bir türlü kavuşmayacağımız endişesi yaratıyor. Bir kısım İkizler özgüven eksikliği içinde sinip kalıyor veya stres altında çöküyor. Birilerinden destek bekliyoruz. Kimse oralı olmuyor. Oysaki her Dolunay aslında bir yön, yol ve yöntem bulabilmek adına bizi uyarır. Harcamalarımıza dikkat etmemizi, ayağımızı yorganımıza göre uzatmamızı, finansal ilişkilerimizi daha sağlam temeller üzerine oturtmamızı sağlayıcıdır. Duygularımızı tartmamızı, sağlıklı ve kalıcı çözüm yolları bulmamızı söyler. Kaldı ki, bu Dolunayın Uranüs ile olumlu görünümü, yeni bir iş, hedef, aktivite, ileriye yönelik adımlar, yeteneğimize göre tercihler, sosyal medya ve gruplarla ilişkiler yönünde destekleyicidir. Karşınıza çıkan kişiler ve görüşmeler size farklı bir kapı açabilir. Kazancınızı sağlam bir şekilde değerlendirip, yatırıma yönelip, size ne kadar destek olmasalar da, ayaklarınızın üzerinde durabilirsiniz.

YENGEÇ 22 Aralık saat:01:23-20 Ocak 2019 saat:11:59 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş öz kimliğiniz ile partneriniz arasındaki farklılıkların belirgin hale geldiği zamanlardır. İlişkideki yerinizi oluşturabilmek için bir takım yenilgiler, belirsizlikler yaşanması ihtimali her zaman vardır. Her iki kişi de bu dönemde birbirine karşı açık ve dürüst şeklide yanaşabilirse, dış veya iç baskılarla el ele verilerek sorunlar çözülürse gayet faydalı olur. Genelde Oğlak süreçlerinde çok fazla duygusallık yoktur. Kararlar verilir, bir amaç üzerinde sağlam bir şekilde yürünüp yürünmediği hususları dikkate alınır. İlişkide sabırlılık esastır. Yani her iki tarafın da, bu beraberliğe duyduğu saygı ve sorumluluk hissiyatı kıymetlidir. İlişkisi olmayanlar bu süreçte genel olarak mesleki statüsü ve geleceği olan, dürüst ve güvenilir kişilere yönelirler veya bu nitelikte kişileri kendilerine doğru çekerler. Bu bir test dönemidir demiştik. Güneşin karşıt burcunuzda ilerleyişi, çiftler arasındaki ilişkinin niteliğini gözden geçirme anlamında, gayet kıymetli bir dönem diyebiliriz. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz.

Sevgili Yengeçler, 22 Aralık saat 20:49 burcunuzda oluşacak Dolunay, insanın önce kendisinin farkında olması gerektiğini, güven olgusunun ancak böyle sağlanacağını işaret ediyor. Yengeçler bir hayli hassaslar ve oldukça kırılgan. Ancak bunun ardında yatan nedenleri tespit etmek lazım. Beden-zihin sağlığımızla ilgili bir rahatsızlık, iş hayatı veya son zamanda yaşanan bir sorun sizi yormuş, üzmüş olabilir. Belki de, sizden gizlenen bir şeyi öğrenmiş olabilirsiniz. Bu da ilişkiyi yıpratabilir. Ancak asıl önemli olan, neyi seçtiğimiz, neleri güvence gördüğümüz. Eğer siz başkalarına bağlı bir yaşam sürüyorsanız, bu kişiler olmadığında veya sizi üzdüklerinde pes edip, inzivaya mı çekileceksiniz. Güvenceyi eş, iş ortağı veya farklı bir yolla aramak yanlış olur. Eğer eşiniz baskı kuruyor ve yanlış bir seçim olduğunu düşünüyorsanız, sürdürmek imkansız ve anlaşmak mümkün değilse sürdürmeyiniz. Dedikodular, eski mevzular, gereksiz endişeler yorucudur. Eş veya iş ortağınız veyahut birileri sizin güvenceniz değildir. Siz önce kendi duygularınızı, yaşam amacınızı, iradenizi, cesaretinizi ve seçimlerinizi gözden geçiriniz. Yaşam kalitenizi bedenen ve fikren yükseltiniz. Unutmayalım haklı bile olsak davamızda, kimseyi değiştiremeyiz. Değiştirecek veya değişmesi gereken kişi biziz. Seçimlerimiz kaderimizdir sözünü unutmayalım.

ASLAN 22 Aralık saat:01:23-20 Ocak 2019 saat:11:59 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş döneminde, sorumluluklar bir hayli yoğun şekilde kendini hissettirir. İşimiz, yaşantımızda, günlük hayattaki uğraşılarımızda, saygınlık, statü, titiz çalışma, güvenilirlik olguları bir hayli önem kazanır. Para kazanmak, başarılı olmak, başarılı işler çıkarmak arzumuz yoğundur. Düzenli ve planlı bir şekilde çalışmamız veya bu türden işlere yönelmemiz gerekebilir. İşimize düşkünlüğümüz liderlik arzumuz, çevrenizdeki kişilerle olan irtibatlarımız tümüyle kıymetlidir. Eğer kişisel anlamda fazla sıkıntıya, sürekli ciddi çalışmaya, sorumluluk almaya hevesli bir Aslan değilseniz, bir hayli sıkılabilirsiniz. Kurallara uymak zorunda kalmanız, hayatın keyifli yanlarını istemekten ziyade işe odaklanmak zorunda kalmanız fiziksel ve psikolojik anlamdaki sağlığınızı bozabilir. Bunun nedeni emir altında çalışmaktan veya bir şeyi yapmaya zorlanmaktan dolayı yaşanan gerginliktir. Yapılandırma, inşa etme, öğretme anlamındaki meslekler daha fazla ön plandadır. Hayatınızı garanti altına almanın yollarını ararsınız. Bu dönemde verimli ve üretken, parasal anlamda kazanç getiren işlere yönelirsiniz ancak çalışma şartları yorucu olabilir.

Sevgili Aslanlar, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, fiziksel ve ruhsal anlamda sağlığımızı, sosyal ilişkilerimizi, hedeflerimizi gerçekçi bir şekilde görmemizi sağlayacak. İnsan bazen öyle zorlanıyor ki, birileri veya bir nedenle kendini cenderede hissediyor. İş ortamı, yaşanan yer, koşullar, finansal sıkıntılar bizi dış dünyadan uzaklaştırıp bir tür inzivaya çekiyor. Tabii ki Güneşin insanlarının Yengeç dolunaylarında yaşadıkları hemen hemen aynı döneme denk gelir. Bir tür, kaçış ve gerçeklerden uzaklaşma halidir. Sevgiye, ilgiye ihtiyaç duyarız ancak bunu dile getirmekten kaçınırız. Fakat siz de biliyorsunuz ki, hayat ihmale gelmez. Yorgunsanız, kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir mola vermek ve toparlanmak, plan ve projeleriniz üzerinde çalışmak niyetindeyseniz sözümüz yok. Fakat dramatik tavırlar, dünyadan el ayak çekmeler size hiç yakışmaz. Bu Dolunayda Mars-Balık burcunda ilerliyor. Başkalarıyla her türlü ilişkinin, ortaklığın gerçekçi ve ileriye dönük şekilde ele alınması gerekir. Kimsenin sizi üzmesine, yanlışa sürüklemesine ve hayat amacınızdan uzaklaştırmasına izin vermeyiniz. Bilakis çok olumlu bir görünüm var. Yeni yollar, yeni yöntemler, eğitimden iş hayatına kadar ve farklı bir yerde yaşamınızı kurmak gibi fırsatlar bu Dolunayda görülüyor. Demek ki, hemen toparlanıp duygusallığı bir yana koyup, hayatımızı organize edeceğiz. Kararsızlıktan uzak duracağız.

BAŞAK 22 Aralık saat:01:23-20 Ocak 2019 saat:11:59 arasında aşk evinizde ve Oğlak burcunda ilerleyecek Güneş döneminde, aşkta bir hayli titiz düşünürsünüz. Birlikte olduğunuz kişinin iş hayatındaki pozisyonu, nasıl bir aile içinde yetiştiği ve önceki ilişkileri mercek altına alınır. Aşk hayatında sorunları olanların bu dönemde bir hayli ciddi düşüneceklerini ve problemleri çözmeye çalışacaklarını söyleyebilirim. Bu süreç, çocuklarımızla ilgili sorumlulukların işaretçisidir. Onların ilişkileri, hayata bakış açıları, hobileri, uğraşıları, iş hayatları Başak anne ve babalar için önemlidir. Kazancınızla ilgili konular da bu geçişte önemlidir. Düzenli bir gelirimiz olsun isteriz. Çünkü hayatımızı garanti altına almak esastır. O nedenle uzun vadeli hedefler belirleriz. Sevgili Başaklar, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, ileri hamlelerin ancak siz buna hazır olduğunuzda atılacağını, kimseye değil önce kendinize güvenmeniz gerektiğini işaret ediyor. Dış dünya üzerinize geliyorsa, ruhunuzda var olan gücü açığa çıkarmalısınız. Kararlı ve organize şekilde ilerlerseniz başarılı olursunuz. Şu sıralarda Mars-Balık burcunda ilerlediği için, birileri bizim arzu etmediğimiz şekilde ve oldukça kafa karıştırıcı tarzda hareket edebilir. Biz fazla değer vermiş, abartmış olabiliriz. İlişkilere gerçekçi bakmak lazım. Ne kadar doğru, ne kadar güvenilir insanlarla birliktesiniz. Tabii ki endişe edin, iyi bir şeyi de şüpheyle karşılayın demiyorum. Ama gerçeklerin farkında olun. İş hayatında ve iş ortaklığı, özel ilişkinizde buna önem verin. Birileri iyi niyetinizi kullanmasın. Bu Dolunayda ilişki veya iş hayatınızda hoşunuza gitmeyen bir durum yaşanabilir. Sizden gizlenen bir mesele, birilerinin arkadan oyun çevirmesi, sizin bunu öğrenmeniz mümkündür. Bu durumda mutlaka ilgili kişiyle oturup konuşunuz. Bunun aslını astarını öğreniniz. Birileri dedi diye veya siz bir şekilde öğrendiniz diye yolları ayırmayınız. Aynı şekilde sizin bir yanlışınız başkaları tarafından öğrenilebilir. Size bu Dolunayda tavsiyem azimli, kararlı ve çözüme yatkın olmanızdır.

TERAZİ 22 Aralık saat:01:23-20 Ocak 2019 saat:11:59 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş, ailevi değerlerin bir hayli önemsendiği ve sorumluluk duygusu içinde hareket edildiği zamanlardır. Problemlerin üstesinden gelebilmenin yolu, kişinin kendine olan saygısına bağlı olup, ailesine duyduğu sevgiyle de iç içedir. Eğer bu enerji süreci başladığında aranızda problemler varsa, bunların saygı, sevgi ve güven içinde halledilmesinde yarar var. Karmaşık, herkesin birbirinden ayrı havalarda olduğu bir evde mutlu olmak kolay değildir. Sizler bu süreçte ileriye yönelik hedeflerinizi bilhassa aileniz ve yuvanızla alakalı konularda belirlemek için iş hayatınıza bilhassa önem vermelisiniz. Genç yaşta olanlar, aileleri tarafından disiplin altına alınabilirler. Sıkıntılarınızı uygun bir dille ifade etmenizde yarar var. Bu dönem bir ev almak, geleceğinizle ilgili yatırım hususlarında düşünmek anlamında da etkilidir. Sevgili Teraziler, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, iş hayatımız veya dış dünyadaki yerimiz, hedefimiz, sorumluluklarımız yönünde hassasiyet yaratabilir. Duygusal düşünmek zamanı değil. Çünkü bir yol ayrımı, bir tercih veya bir gelişme söz konusu. Burada önemli olan sizin kararlı, cesur olmanız ve mevcut şartların farkında olarak önünüze bakmanızdır. Bu sorumluluktan kaçamayız. Mars-Balık burcunda ilerliyor. Gelgitli ruh halleri belki de önünüzü görmenize engel oluyor. Madem güven içinde yaşamak istiyorsunuz. Madem hem ailevi hem iş hayatında bir karar vermek durumundasınız. O zaman kendinize güveneceksiniz. Belki evlilik, iş ortaklığı veya farklı bir nedenle başka bir şehirde, ülkede yaşamaktasınız. Sürekli seyahatler, görüşme trafiği veya yapılması gerekenler sizi yoruyor. Dolunayın da tesiriyle her şeyi abartabilirsiniz. Sakin olunuz, sağduyulu düşününüz. Eğer karşınıza bu yönde bir teklif veya fırsat çıkarsa reddetmeden önce lütfen iyi düşününüz. Yeni biriyle tanışmış olabilirsiniz veya eşiniz başka bir yerdedir. Gidip gelmek sizi yoruyor olabilir. Belki evlilik teklifi aldınız. Ancak başka bir yere yerleşmek durumundasınız. Yine her şeyi ölçüp tartınız. Bu Dolunayda mantıklı olan, öngörüsü yüksek, gerçekçi insanlar kazançlı çıkarlar.

AKREP 22 Aralık saat:01:23-20 Ocak 2019 saat:11:59 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş dönemi, sorumluluk sahibi olma, aklımızın kıvrımlarında çoğu zaman ciddi düşüncelerin yer aldığı bir süreçtir. Güven olgusunun öne çıktığı, yakın çevremizdeki büyüklerimizle irtibatımızın yoğun olduğu bu zaman diliminde çalışkanlık, kendimize ve başkalarına saygı göstermek, ne olduğumuzun ve ne olacağımızın bilincinde ilerlemek yararlıdır. İster istemez her şeyin ciddiye alınması neticesinde özgürlüğümüz kısıtlanabilir. Bu süreçte, herhangi bir mesele üzerinde konuşurken karşımızdaki kişiye duyduğumuz saygı ve güvenilirlik unsurları bir hayla önemsenir. Bu hayatın genelinde vardır. Bir iş görüşmesinde, eğitim hayatında nerede olursak olalım, insanların da bu ciddiyette hareket ettiklerine genel olarak şahit oluruz. Biz de disiplinli hareket etmek zorunda kalabiliriz. Sevgili Akrepler, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, mevcut şartlara göre yaşamanın zorlaştığını, bir arayışın söz konusu olduğunu işaret ediyor. Bu finansal açıdan rahatlamak, güvence elde etmek amaçlı da olabilir. Eğitim, iş veya ilişki nedeniyle de bir değişikliğin göstergesi de olabilir. Burada önemli olan, sorumluluk almak, buna açık olmak, kendimizi geliştirmektir. İşlemeyen, bir şey kazandırmayan, başkalarına ihtiyaç duymanıza neden olan şartlardan kurtulmak, kendinizi geliştirmek önemli. Biliyorum bu size biraz zor geliyor ancak duygusal düşünmemek lazım. Mars-Balık burcunda ilerliyor. Bu avantaja dönüştürebilecek bir enerji. Kişinin ideallerini belirlemesi halinde, kendine inanarak hedefine yönelmesini, başarmasını, yeteneklerini göstermesini, önemli bir projede yer almasını sağlayıcıdır. Güvenin kendinize. Yaratıcı düşünün. Öğrenmeyi, ufkunuzu genişletmeyi, yaşama farklı bir pencereden bakmayı deneyin. Bu size artılar kazandırır. Öğrendiklerinizi bir iş alanında değerlendirmenizi sağlar. Trendleri takip edin. Görünen o ki, bu Dolunayda önemli bir pozisyonda sizi görebileceğiz. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. İnsan istesin yeter ki. Tek bir tavsiyem var. Finansal açıdan riskli alışveriş, ilişki ve girişimlerden kaçınmanızdır. Siz güvencenizi bu yorumda sözünü ettiğim noktalara dikkat ederek, kimseye eğilip bükülmeden elde edebilirsiniz.

YAY 22 Aralık saat:01:23-20 Ocak 2019 saat:11:59 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş, maddi ve manevi anlamda garantide olmak isteğimizin işaretçisidir. Çalışanlar, maaş artışlarıyla yakından ilgilidirler. Çalışmayanlar, iş arayışında bulunurlar. Parası olanlar yatırıma yönelirler. Eğer maddi açıdan sıkıntılarımız varsa, pek keyfimiz de olmaz. Her şeyin sağlama alınmaya çalışıldığı bu dönemde kimileri, üç kuruşun bile hesabını yaparlar. Genel olarak yönetici veya lider pozisyonundaki işleri tercih edeceğiniz bu dönemde, isminizi duyurmak ve mali açıdan kuvvetli bir konumda bulunmak sizin için bir hayli önemli hale gelir. Sevgili Yaylar, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, sadece finansal konularda değil, ilişki, ailevi, çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili meseleleri de gündeme taşıyor. Belki bir borç veya alacak meselesi, ailenize ait bir mal veya mülkün paylaşımı, giderlerin artışı, ödemelerin sıkıştırması şeklinde durumlar yaşanabilir. Eğer kredi çekmeyi düşünüyorsanız bunu tavsiye etmiyorum. Bir yere taşınmayı istiyorsanız bunu çok iyi düşünün. Hani güçlü olmak gerekiyorsa, bu Dolunayda evet kendinize güvenmelisiniz. Bir dar boğazdan geçiyor olabilirsiniz. Borcu borçla kapatan önerilere sıcak bakmayınız. Eğer bir yerlerden destek görüyorsanız, dünyanın bin türlü hali var diyerek fazla açılmayınız. Ortaklaşa işlerde çıkarlarınızı tabii ki koruyunuz. Bu Dolunayla örtüşen Mars-balık geçişi, evimiz ailemizle ilgili hangi konuda olursa olsun duyarlılığın yükselişidir. Birilerine bakmak zorunda kalabiliriz veya kemerlerimizi sıkma zamanıdır. Harcamalara lütfen dikkat edelim. Bu büyük bir sorun değil ancak yanlış bir hesabın bağdattan döndüğü bir hal olabilir. Yaylar, parasal konularda zaten sorumluluk bilinciyle hareket etmemeliler. Satürn bunu işaret ediyordu. O zaman kimseye değil kendimize güvenmemiz gerekiyor. Dolunayın olumlu bir görünümü var. Bu sıkışıklıkta güzel bir gelişme yaşanabilir. Tam zorlanırken, bir haber, gelişme bizi rahatlatabilir.

OĞLAK 22 Aralık saat:01:23-20 Ocak 2019 saat:11:59 arasında burcunuz üzerinde seyrini sürdürecek Güneş, yeni bir yaşa merhaba demek ve yeni hedefler belirlemek zamanıdır. Her konuda sağlamlaştırma, form kazandırma sürecidir. Bunu ister bedensel ister hayatınızı düzenleme anlamında ele alın fark etmez. Bu tarih aralığında mükemmelliği, disiplini, pratik olmayı, sabırlı ve planlı ilerlemeyi seven Oğlaklar, kendi hayatlarını yönlendirmeyi bildikleri gibi, başkalarına da örnek olacaklar. Zirveye kendinden emin adımlarla ulaşırken, sadece iş hayatına değil, kendinize de özen göstererek, özel molalar vermeyi unutmayınız. Sevgili Oğlaklar, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, ilişkinin bir ortaklık olduğunu, her şeyi üstünüze almanın, sizi yorabileceğini işaret ediyor. Belki de siz, şu anda sıkıntılı bir süreç yaşayan kişiyle berabersiniz. Elinizden geldiği kadar destek oluyorsunuz. Bu nereye kadar? Demek gerekiyor. Çünkü bunu değiştirmek için mücadele etmeyen bir kişiyle hayatı sürdürmek zor olabilir. Sağlık, iş, aile kökenli olabilecek sıkıntılara göğüs geren taraf olabilirsiniz. Fakat sizin de bunca yükün altında ezilmemeniz lazım. Mars-balık burcunda ilerliyor. Genel olarak çevremize yardımlarımız, kardeşlerimize desteğimiz, her anlamda kol kanat gerişimizin göstergesi. Bu da yorucu tabii ki. Kimi Oğlaklar ise, sağlıklı yaşam, huzurlu ve güven dolu bir aile olgusunu önemsiyorlar. Bekar Oğlakların eş seçiminde bilinçli hareket etmeleri gerekiyor. Yorgunluk, stres, yoğunluk ve vericilik sizi yorabilir. Lütfen sağlığınıza önem veriniz. Başkaları kendini düşünürken, siz kendinizi bari ihmal etmeyiniz.

KOVA 22 Aralık saat:01:23-20 Ocak 2019 saat:11:59 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş, iş hayatınız ve ilişkinizle alakalı konuların gözden geçirildiği, biraz sessizliğin, ciddiyetin, disiplinin baskın olduğu zamandır. Bu süreçte işiniz veya projeleriniz için geriye çekilerek öğrenmek veya öğretmek amaçlı çalışmalara daha fazla önem verdiğiniz görülür. Benim tavsiyem bu tarih aralığında mutlaka işlerinize, duygularınızı karıştırmadan sorumluluklarınıza, görevinize odaklanmanızdır. İlişki anlamında da, sözüne güvenilir, dürüst, kendinden emin, uzun vadeli düşünen insanı tercih etmenizdir. Sizi geriye çeken değil ileriye götüren kişiyi yöneliniz. Gizli saklı işler çevirenleri değil, açık ve net bir şekilde kendini ifade edebilen insana değer veriniz. Sevgili Kovalar, 22 Aralık saat 20:49 Yengeç burcunda oluşacak Dolunay, sizin için anlamlı olmayan, güven vermeyen ve kazandırıcı olmayan işlere, ilişkilere, şartlara karşı bir duruştur. Canımız öyle pek sıkılmaya gelmez. Yenilikler isteriz, değişim isteriz veya hayatımızda güzel bir şeyler olmasını bekleriz. Tabii ki beklemek tamam da, hiç kimse size altın tepsiyle bir şeyleri sunmayabilir. Yine bunları düzenleyecek, hale yola koyacak kişi sizsiniz. Sözgelimi parasal konularda sevdiklerinizi memnun edeceksiniz diye fazla açılmayınız. Çocuklarınızın masrafları artabilir, giyim-kuşam v.b giderler sizi zorlayabilir. Planların akla mantığa uygun şekilde düzenlenmesi gerekir. Çalışma hayatında olan Kovalar, bu Dolunayda sorumlulukların baskısı altındalar. Bir işin bitirilmesi, bir projenin teslim edilmesi, sözlerin yerine getirilmesi gerekecek. İyi niyet güzeldir de, kimsenin sizi zor duruma sokmasına da izin vermeyiniz. Dolunay, Mars-Balık seyriyle örtüşüyor. Bu da bize önünü görmediğin aşktan, ödemekte zorlanacağın borçtan uzak dur diyor. Hani demiştim ya biraz önce, değişim arzumuz yoğun diye. Bu aşkta epeyce etkili. Belki de aklımız ve yüreğimiz aşkla beslenir ve büyür. Bu aşk bize iyi gelebilir. Uzun süreli midir? Pek öyle gözükmese de, heyecanı bile güzel gelecektir. Tabii ki aklımız devre dışı kalmasın.