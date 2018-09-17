17-23 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ 22 Eylül saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. İlişkinizle ilgili konularda partnerinizin de fikirlerini almak yararlı olur. Ortaklaşa düşünme zamanı da diyebiliriz. Kararlar alınabilir ve sorunlar varsa bunlar birlikte çözüme kavuşturulur. Eğer partnerimizle yeni tanışmışsak, en önemli konu birbirinizi tanımanız ve özellikle fikirlerinizi net ve açık bir şekilde iletmenizdir. Hakça adilce barış içinde konuşmakta yarar var. Arzularımızı ortaklaşa bir birlik içerisinde ifade etmeye çalışmamız doğru olacaktır. İlişkisi olmayanlar için de aynı şeyleri söylerim. Bu geçişte, karşı cins veya diğer insanların görüş, fikirlerini duymayı, almayı seversiniz. Benim dışımdakiler nasıl düşünüyor, onlarla nasıl bağlantı kurabilirim diye düşünürsünüz. Buna uyum arzusu diyorum. Sevgili Koçlar, 23 Eylül saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcu sürecince eşlerin birbirinin istek ve arzularına kulak vermeleri gerekir. Bir bütünün iki benzersiz parçası olduğumuzu düşünelim. İlişkisi olmayanlar bu dönemde karşınıza kibar, kendisiyle barışık bir kişinin çıkması mümkündür. Bu kişi sizden farklı düşünen biri olsa da, zarif ve çekici birisidir. Boşanmayı düşünenler eğer isterseniz birlikte problemleri çözebilirsiniz. Yeni ilişkiye başlayanlar, birbirinizi tanıyın, gözlemleyin.

BOĞA 22 Eylül saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Bir taraftan işlerimizi hızlı biçimde yoluna koyacak, akıllıca hareket edecek, derleyip toparlayacağız. Diğer taraftan, aynı ortamda yaşadığımız kişilerle nazik bir üslup içinde iletişimde bulunacağız. Yeteneklerimizi geliştirmek adına kurs görebiliriz. Bir ustanın yanında eğitimden geçebiliriz. El sanatları öğrenebiliriz. Başkalarına öğretebiliriz. Ellerimizin bakımı, güzelliğiyle ilgilenebiliriz. Ek işlerden para kazanabilirsiniz. Becerikli olduğunuz bir işi, başkalarına öğreterek gelir elde edebilirsiniz. Bu süreçte, çalışma ortamında insanlarla olan ilişkilerinize veya günlük hayatta karşılaştığınız kişilerle olan iletişiminize dikkat ediniz. Onları dinlemeli ve ortaklaşa düşünmeye çalışmalıyız. Nezaket çok önemlidir. Sanatsal faaliyetler için etkili bir geçiştir. Sevgili Boğalar, 23 Eylül saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcunda ilerleyecek. İş ilişkileri veya günlük hayatta huzur, uyum ve güzellik arzumuz yükseliyor. Siz de bilirsiniz ki, insan eğer kendini mutsuz hissediyorsa hiçbir şeyde verimli olamaz. Sağlık açısından da zorlanır. Bu süreçte, başkaların fikirlerini almak ve onlarla iyi bir diyalog kurmakta fayda var. Ben diye düşünmeyelim. Bizlik olgusu içinde hareket etmek huzurunuz açısından önemlidir. Durum böyle olunca hayatı bir terazi gibi düşünürsek, kefelerin dengede durması en baş koşuldur.

İKİZLER 22 Eylül saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Aşk hayatımızda iletişim ve paylaşımın önemi belirginleşiyor. Kendimizi hoş, uyumlu, nazik ve kibar bir şekilde ifade edeceğiz. Bir problem olduğunda tartışmak yerine çözümlemek isteyeceğiz. Kaba saba sözlerden hiç hoşlanmayacağız. Güzel sözler duymak, dengeli ve huzurlu ortamlarda bulunmak bize keyiflendirecek. İletişim ve haberleşme yoluyla biriyle tanışabiliriz. Sanatsal ve yaratıcı tarzda çalışanlar için Merkür-Terazi geçişi para kazandırıcıdır. Bir mekanda, bir ortamda sunumlarda bulunabilirsiniz. İlişkiler üzerine söyleşiler yapabilirsiniz. İnsanları bir araya getirebilir, tanışmalarını sağlayabilirsiniz. El becerilerinizi sergileyebilir, gelir elde edebilirsiniz. Sevgili İkizler, 23 Eylül saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcunda ilerleyecek. Bay ve Bayan İkizlerin çekici, nazik, hassas ve dengeli, uyumlu, nazik davrandığı zamandır. Güneş Terazi burcunda sen ve ben demek yerine biz olmayı bilmek gerekir. Paylaşımcı olun. Gerçekçi düşünün. İlişkide sorunlar varsa, üstünü örtmeyin. Nedenleri üzerinde birlikte düşünün. Ben haklıyım veya sen haksızsın yaklaşımları çözüm getirmez.

YENGEÇ 22 Eylül saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Ev içindeki iletişim dengeli ve ölçülü olmak zorunda. Bir yandan akıllıca yuvanızın iç dengelerini yerli yerinde tutmak diğer yandan güzellikten, barıştan, sevgiden söz etmek gerekiyor. Ancak bunun tek taraflı değil, el birliğiyle halledilmesi lazım. Fakat problemleri yok saymak yanlıştır. Ev içinde yapılacak düzenlemeler, misafirlerinizi ağırlama, dışarıdan ziyade ailenizle bir arada olma, sanatsal el becerileri, ofis yenileme, düzenleme gibi konular üzerinde düşünebilirsiniz. Sevgili Yengeçler, 23 Eylül saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Terazi burcunda ilerleyecek para evinizin yöneticisi Güneş seyrinde, dikkatli düşünülmeli, paranıza önem vermeli, çözüme yatkın olmalısınız. Eğer sorunlarımız varsa konuşun. Sıkıntılarınızı dile getirmek, birbirinizi dinlemek faydalıdır. Bu geçiş, finansal konularda da etkilidir. Güzel görünmek, modayı takip etmek, kaliteli ürünler satın almak iyi hoş da, bütçenizi zorlamak yanlış olur.

ASLAN 22 Eylül saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Bu çevremizle olan iletişimi hoş ve paylaşımcı hale getiriyor. Hem yakınlarımızla sıkça görüşeceğiz hem de kardeşlik, sevgi, uyum ve güzellikten yana olacağız. Değerlerimizin önemini bilerek, kiminle nasıl konuşmak ve nasıl anlaşmak gerektiğinin farkında olacağız. Merkür-Terazi burcu geçişi, yetenekli olduğumuz konularda iletişimde bulunarak, insanlarla bir araya gelerek fikirlerimizi ifade etmemizde faydalıdır. Sanatsal faaliyetlerde bulunabiliriz. Güzellik eğitmenliği, ilişki danışmanlığı gibi. Birileri sizi arayabilir, bir araya gelebilirsiniz, bazı konular üzerinde gözlemde bulunabilirsiniz. Yeni bir ilişkinin iletişim anlamında size yönelişinin işaretçisi olabilir. Kısa seyirli geziler olabilir. Sevgili Aslanlar, 23 Eylül saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Terazi burcunda ilerleyecek Güneş, uyum ve denge çerçevesinde, nezaket ölçülerinde, huzurlu paylaşımlarda bulunmanın zamanıdır. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkiniz önem kazanır. Bir problem olduğunda, tek başımıza altından kalkmaya çalışsak da, başkalarının da bize destek olmasını, anlayış göstermesini bekleriz. Çünkü bizim de arzularımız ve isteklerimiz vardır.

BAŞAK 22 Eylül saat:06:39-10 Ekim saat:03:40tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda kazanç evinizde etkili olacak. Kaliteyi önemseyeceğiz. Kariyer hayatımızı, maddi yönden ilişkilerimizi gözden geçireceğiz, temaslarda bulunacağız. İletişim önemli. İşimizi bileceğiz Nabza göre şerbet vermek vaktidir. Maddi konularda da etkili olan Merkür-Terazi geçişi, görüşmelerin başarılı geçeceğini gösteriyor. Kendimizi itina göstermemizde yarar var. Başak genelde hesabını bildiği için, bu ihtiyaçların ekonomik bir şekilde halledilmesi mümkündür. Sevgili Başaklar, 23 Eylül saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcunda ilerleyecek. Parasal konularda strateji belirleme zamanıdır. Dengeli bir bütçe için bu şarttır. Harcamaların bir kısmı kişisel ihtiyaçlarımızın alımı ve sevdiklerimizi memnun etmek isteğimizle yapılır. Ancak hesapta olmayan giderler de görülebilir. Ek kazançlarda eş veya ortaklarınızdan destek görebilirsiniz. Bu geçişte Başaklar, hem ilişkilerinde hem de kazanç konularında bir strateji belirleme gereği duyacaktır. Çünkü huzur bulmak, hayatla uyum sağlamak, geleceği kurmak istiyorsa bu şarttır.

TERAZİ 22 Eylül saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Çalışma hayatınız ve çevre ilişkilerinde size yeni kapılar açabilir. Hangi konuda yetenekli veya tecrübeli iseniz, o alanla ilgili temaslarda bulunursunuz. Nezaketiniz başkaları tarafından çok beğenilir. Eğer mesleğiniz sanatsal alanda ise, size yeni bir teklif sunabilirler. Bir müddet bu iş için hazırlık yapmanız, çalışmanız gerekebilir. Bu dönemde haberleşip konuşacağız, istediklerimizi ifade edeceğiz ve insanları etkileyeceğiz. Sevgili Teraziler, 23 Eylül saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında burcunuz üzerinde etkili olacak Güneş, hem güçlü bir ifade hem de güzellik ve çekiciliğinizle ilgiyi üzerinize toplamanız mümkündür. İlişkide denge önemlidir. Her iki taraf da, birbirinin farklı yönlerine saygı duymalıdır. Tabii ki anlaşmak için kendinizden taviz vermeyin, sorunlar varsa bunların üstünü kapatmayın. Ancak saygı, sevgi, güven üçlüsünü gözeterek birbirinize yaklaşın. Bir yıl sonra Güneşin aynı noktaya teması, tüm Terazilerin yaş almaları demektir. Kişisel planlar yapılır, bir hedef belirlenir, fiziksel değişikliklere sıcak bakılır. Elbirliği, iş birliği gözetilir. Sizin gibi sosyal kişiler bu dönemde yeni arkadaşlar kazanır. Zorluklarla baş edebilmeniz ve hedefinize varmanız için kararlı olmalısınız.

AKREP 22 Eylül saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. İlişkilerimizi her açıdan ele almakta yarar var. İstediğimiz gibi ilerlemeyen, birlik ve beraberlik bilinci olmayan bir ilişkinin bizim içimizde yarattığı bir denge problemi olabilir. Bir taraf daha fazla sevgi doluyken, öteki taraf biraz daha kendini düşünüyor olabilir. İletişim bozukluğu yaşanabilir, fikirler birbirine uymuyor olabilir. Geriye çekilerek bunlar gözden geçirilmelidir. Bu geçiş, başkaları hakkındaki düşüncelerimizi şöyle bir kendi içimizde düşünmemizi, tartmamızı sağlayacak. Sevgili Akrepler, 23 Eylül saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcunda ilerleyecek. Fiziksel ve ruhsal anlamda sağlıklı olmak, huzur, uyum, kendimizle ve dünya ile barışık olmak mutlaka önemsenmelidir. Yoksa yorgun düşersiniz. Sorunlar canımızı sıkar ve kendi içimize döneriz. Onun için, bunu gözet, şuna nazik davran derken yorulmayalım. Aslında bu süreç kendimizi gözden geçirmek, duruma bakmaktır. Vicdanınızın sesini daha fazla hissederiz. Bazen de, problemli bir ilişkiyi inatla sürdürürüz. Bu yanlıştır.

YAY 22 Eylül saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Fikirlerimizi dile getirip, insanların hakkımızda ne düşündüğünü öğrenmek isteyeceğiz. Sohbet etmek, yazışmak, düşünce alışverişinde bulunmak hoşumuza gidebilir. Dostlarımızla bir araya gelmek, çeşitli etkinliklere katılmak, sanatla alakalı mekanlarda bulunmak faydalıdır. Sadece birebir konuşma değil sosyal medyayı da yakından takip edebiliriz. İletişimde bulunun, yeni insanlarla tanışın, kendinizi ifade edin. Bu size finansal anlamda da kazanç getirici olabilir. Kimle bağlantı kurmak istiyorsanız o kişilere doğru yönelin. Özellikle karşı cinsle olan sosyalleşme anlamında da bu dönemi olumlu buluyorum. Sevgili Yaylar, 23 Eylül saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında devam edecek Güneş-Terazi burcu seyri, birebir ilişkilerin önemini vurgulamakta. Sosyal aktivitelere önem vereceğiz, iletişimi güçlü tutacağız, yeni insanlar tanıyacağız. Gruplara girmek, yazışmak, konuşmak, kendimizi ifade etmek sürecin olumlu yansımasıdır. Arkadaşlarınızla bağınızın güçlü olacağı bu süreçte, ekip çalışmaları, projeler yürürlüğe konulabilir. Güneş, astrolojik olarak Terazi burcunda düşük enerjili kabul edildiğinden, beraberliğinizi gerçekçi bir şekilde gözden geçirmelisiniz. Bu zaman dilimi içinde, önemli bir projeniz için finansör arayışına geçebilirsiniz. Ortaklık bilinci içinde hareket etmek menfaatlerinizi gözetme anlamında yararlıdır.

OĞLAK 22 Eylül saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. İş hayatında veya genel anlamda iletişimi önemsemek gerekiyor. Hem fikir alışverişlerinde bulunalım hem de tarafsız şekilde düşünelim. Bunu yapmak kolay mıdır? Bir Oğlak zaten kimseyle çok içli dışlı olmadığından, ayarını bilecektir. Otorite konumunda bulunan kişilerle veya hizmet ettiğimiz insanlarla nazik bir şekilde konuşursak, yaptığımız işe önem vermelerini, bize saygı göstermelerini sağlayabiliriz. Sanatsal faaliyetler, yaratıcı çalışmalar, elle yapılan güzelleştirmeler, halkla ilişkiler, danışmanlık dönem boyunca başarılı işler çıkarabileceğimiz alanlar arasında sayılabilir. İş problemi olanlar yeni görüşmeler yapabilir. Bu süreçte, başkalarıyla işbirliğine dönük konuşmalı, ortaklaşa çalışmalı, ekip veya takım çalışmalarına önem verilmelidir. Sevgili Oğlaklar, 23 Eylül saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcunda ilerleyecek. İş ilişkilerimiz önemli. Ancak bu taviz vermemiz anlamına gelmiyor. Ekip çalışmalarında gerekeni yapacağız. Burada önemli olan çıkarlarımızı korumak ancak gerektiğinde politik davranmayı da bilmektir. İşimizdeki başarının sırrı, insanlarla diyalogumuzu güçlü tutmakla mümkündür. Bu dönemde eşimizin veya sevgilimizin toplum içindeki yerini, mesleğini, ailesini önemseriz. İş ortamında huzur, denge, uyum bizim için kıymetlidir. Güzel sanatlar, sosyal hizmetler, siyaset, dekorasyon, tasarımcılık, güzellik ve bakım ilgimizi çeken veya bizzat yetenekli olduğumuz meslekler arasında sayılabilir.

KOVA 22 Eylül saat:06:39-10 Ekim saat:03:40 tarihleri arasında Merkür-Terazi burcunda ilerleyecek. Yeni arkadaşlıklar kurabilir, çevremizde bulunan kişilerle bağlantımızı güçlendirebiliriz. Kendimize güvenimiz artar. Bilgi ve tecrübelerimizi çeşitli etkinlikler yoluyla insanlara sunabiliriz. Bu dönemde eğitimden kültür hayatına, sanatsal çevrelerden iş hayatına kadar geniş bir alanda birçok kişiyle irtibatta bulunuruz. Merkür-Terazi geçişi, iş hayatımızla ilgili konularda da etkilidir. Sanat, halkla ilişkiler, organizasyonla ilgili mesleğimiz varsa, bu dönemde kurulan bağlantılar, yapılan yolculuklar faydalar getiricidir. Bilgimizi hem iletişim hem de insanlarla tanışmak amacıyla ifade edeceğimiz bir dönemdir. Maddi konularda da etkili olan Merkür-Terazi geçişinde ortaklaşa iş yapma şeklinde teklifler gelebilir. Ayrıca belirli bir dönem için işler alırız. Sevgili Kovalar, 23 Eylül saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcunda ilerleyecek. Bu dönemde yeni insanlar tanıyacak, yeni yerler keşfedeceğiz. Finansal açıdan duruma bakacağız. Hani bir destek bulursak veya şu andaki sıkışıklığın üstesinden gelirsek gayet iyi olacak. İdeallerimiz önemli. Seçimlerimizi yaparken bunun bize artısı ne olur diye bakacağız. Eğitim, akademik çalışmalar, yabancı ülke, şehir veya farklı kültürleri inceleyeceğiz. Belki de, hukukla ilgili önemli bir dava için koşturacağız. Eğitime, iş hayatına önem vereceğiz. Hedefimiz olacak. Politik tarzda davranacağız. Bu dönemde iş birliğinde bulunabiliriz. Sanatsal ortamlar, sergiler, davetler, trend olan her şey, ilişkiler, yolculuklar, organizasyonlar, eğlenceli geziler, turlar, insanları bir araya getirici her şey hoşumuza gider. Yenilik ve değişik ihtiyacınız bu süreçte bir hayli yüksektir.