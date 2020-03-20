17.700 şişe el dezenfektanı toplayıp, internetten satmaya çalışan Amerikalı kardeşlere soruşturma

Ancak çıkan haberler sonrasında Amazon ve eBay, Colvin’in Amazon’daki dükkanlarını kapattı. Dezenfektanları depoladığı şirket ise deposunu boşaltmasını istedi ve Tennessee başsavcılığı adam hakkında soruşturma başlattı. Geçtiğimiz cumartesi günü New York Times’da yapılan haberle beraberde insanlar Colvin’in durumundan haberdar oldular. Binlerce şişe el dezenfektanını stokladığı anlaşılan adama öfke dolu binlerce mesaj yağdı. Tennessee eyaletindeki Chaattanoooga'da yaşayan Matt Colvin, New York Times'a yaptığı açıklamada, "büyük bir tepkiyle karşılaştığını" anlattı.

Tennessee’deki Matt ve Noah Colvin kardeşler, corona virüsü salgını haberlerinin ortaya çıkmasının ardından 17.700 şişe el dezenfektanı satın alarak bir depoya yerleştirdi. Colvin, Amazon’un virüs salgını nedeniyle ortaya çıkan fırsatçıları engelleme girişimlerinden önce bu el dezenfektanlarının 300 tanesini sattı.

Amerika'da, internet üzerinden satmak için 17.700 şişe el dezenfektanı stoklayan Matt ve Noah Colvin, internet üzerinden fahiş fiyata satışa sundukları el dezenfektanları şikayet edilince polis tarafından soruşturma açıldı.

YÜZLERCE EL DEZENFEKTANINI BAĞIŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Ortaya çıkan haberlerden sonra pazar günü bir röportaj veren Noah Colvin, yaptığı şeyden pişmanlık duyduğunu söyledi. Colvin, dezenfektanları almaya karar verdiğinde bu malzemelerin stokları ile ilgili sorun yaşanacağını düşünmediğini söyledi.

Olayla ilgili Tennessee başsavcılığında yapılan açıklamada, “İstisnai ihtiyaçların olduğu bu zamanda fiyatların fahiş düzeye çekilmesine tahammül edemeyiz. Bunu durdurmak için agresif adımlar atacağız” dendi.

Colvin daha sonra, ürünleri bağışlayacağını söyledi, ancak New York Times'a göre, Colvin'in bu vaadi yaptığ gün Tennesse Başsavcılığı soruşturma açtı.

Colvin, ABD'deki ilk koronavirüsten ölümün duyurulduğu 1 Mart'ta hem kendisi, hem de erkek kardeşinin eyaleti arabayla dolaşarak bulabildikleri tüm el dezenfektanlarını satın aldıkalrını söyledi.

Colvin daha sonra, dezenfektanları şişesi 70 dolara Amazon'da satmaya çalıştı.



