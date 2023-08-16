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  4. 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos Gölcük depreminde kaç kişi öldü? Üzerinden tam 24 yıl geçti

17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos Gölcük depreminde kaç kişi öldü? Üzerinden tam 24 yıl geçti

16.08.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili detaylar, bu kara günün yıldönümü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gölcük depremi, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamına ilişkin bölgede, İzmit'in 11 km güneydoğusunda gerçekleşmişti. Bu kara günün üzerinden tam 24 yıl geçti. Peki, 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos Gölcük depreminde kaç kişi öldü?

17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos Gölcük depreminde kaç kişi öldü? Üzerinden tam 24 yıl geçti

17 Ağustos 1999 depremi yerel saatle 03:02'de meydana geldi. Gölcük depremi; 'Marmara Depremi' ya da ' İzmit Depremi' olarak da adlandırılmaktadır. Sarsıntı nedeniyle maddi kayıplar yaşandı ve çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yarın, 1999 depreminin yıl dönümü. İşte 17 Ağustos 1999 depremi hakkında bilgiler...

17 AĞUSTOS GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

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17 Ağustos 1999’da Kocaeli'nde gerçekleşen bu depremin şiddeti 7,4 büyüklüğündeydi. 7.4 şiddetindeki depremin 45 saniye sürmesi nedeniyle birçok bina yıkıldı ve büyü hasar aldı. Gece 03.02’de meydana gelen deprem Kocaeli başta olmak üzere yakında bulunan birçok bölgeyi etkiledi.

17 AĞUSTOS GÖLCÜK DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

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17 Ağustos Gölcük depreminde resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.


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