17 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depreminde kaç kişi öldü? 1999 İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğü kaçtı?

17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gerçekleşen deprem tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilmişti. Çevre illeri de etkisi altına alan ve uzun yıllar boyunca büyük etkilere neden olan 17 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depreminin şiddeti ve depremde kaç kişinin öldüğü her yıl araştırılan konular arasında bulunuyor.

17 AĞUSTOS GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

17 Ağustos 1999’da Kocaeli'nde gerçekleşen bu depremin şiddeti 7,4 büyüklüğündeydi. 7.4 şiddetindeki depremin 45 saniye sürmesi nedeniyle birçok bina yıkıldı ve büyü hasar aldı. Gece 03.02’de meydana gelen deprem Kocaeli başta olmak üzere yakında bulunan birçok bölgeyi etkiledi.

17 AĞUSTOS GÖLCÜK DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos Gölcük depreminde resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.

