17 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Amerikan gazeteleri, Soul müziğinin kraliçesi kabul edilen Aretha Franklin'in dün pankreas kanseri nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetmesiyle ilgili habere ana sayfalarında geniş yer ayırıyor. Washington Post, Detroit'teki evinde yaşamını yitiren Aretha Franklin'in kariyeri boyunca bir vokalist olarak kusursuzluğun tanımını yaptığını ve bu kusursuzluk seviyesinin nesiller boyu geçerliliğini koruyacağını yazıyor. Amerikan popüler müziğinin en etkili isimlerinden biri olan Franklin'in 1960'lı yılların sonu ve 1970'li yıllarda şöhret basamaklarını hızla tırmandığını yazan gazete, bugün Soul müziğinin klasikleri arasında yer alan parçaların Frankin'i siyahların gururu ve kadınların özgürlük mücadelesinin öncülerinden biri haline getirdiğini kaydediyor. Habere göre Franklin'in müziği, 1960'ların sonlarında Martin Luther King Jr.'ın başını çektiği medeni haklar hareketinin de sesi oldu. Gazete, Franklin'in kariyerini, 1960 ve 70'li yıllarda Ahmet Ertegün'un kurduğu Atlantic Records'la çalıştığı birinci dönem ve 1980'ler sonrası ikinci dönem olarak ikiye ayırıyor. 1980'lerdeyse Arista Records'la sözleşme imzalayan ve ünlü plak yapımcısı Clive David'le çalışmaya başlayan Franklin'in kariyeri daha sonraki yıllarda yavaşlama dönemine girse de ünlü diva, 2000'lerde üç Grammy ödülü kazanarak yeni binyılda da müzik dünyasındaki yerini pekiştirmişti.

New York Times ise yüzlerce Google çalışanının, internet sansürü uygulamasının devlet politikası olduğu Çin için arama motorunun sansürlü bir versiyonunu gizlilik içinde tasarlama kararı almasına karşı çıktığını yazıyor. Gazete, bin 400 Google çalışanının daha fazla şeffaflık talebiyle şirket yönetimine hitaben kaleme aldığı mektupta, firmanın Çin'in sansür uygulamasına boyun eğmesinin çok ciddi ahlaki meseleleri beraberinde getirdiğini bildiriyor. Habere göre sekiz yıl önce Çin hükümetinin sansür politikasını protesto etmek üzere Çin pazarında çekilen Google'ın bu karlı pazara yeniden dönme çabası içine girmesi, şirket içinde çalkantıya neden oldu. Google çalışanları, Nisan ayında da Amerikan Savunma Bakanlığı'nın silahların geliştirilmesinde yapay zeka kullanımına yönelmesini protesto etmiş ve Google, Pentagon'un yapay zeka programı kapsamındaki sözleşmesini yenilememe kararı almıştı. Google bu kez Çin için gizlilik içinde geliştirdiği ve firma içinde Dragonfly olarak bilinen projesinin Çin hükümetinin vatandaşlarının bilgiye erişim hakkını sınırlama politikasına katkıda bulunduğunu kaydeden mektup hakkında herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

Wall Street Journal ise Walmart ve Nordstrom gibi Amerikan perakende sektörünün önde gelen firmalarının satışlarının son çeyrekte artış göstererek güçlü bir tablo sergilediğini yazıyor. Gazete, perakende firmalarından gelen olumlu rakamların Amerikan ekonomisinin büyümekte olduğunu gösterdiğini, tüketicilerin para harcadığını ve alışveriş merkezlerindeki mağazaların, her geçen gün daha da yaygınlaşan internet alışverişiyle rekabet etmenin yollarını bulabildiğini gösterdiğini kaydediyor. Perakende devi Walmart'ın CEO'su Doug McMillon, yaptığı açıklamada, tüketicilerin hem kendi ekonomik durumları, hem de Amerikan ekonomisi hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğunu söyledi. Habere göre maaşlardaki artış ve vergi indirimleri, Amerikalı tüketicileri kot pantolondan duvar boyasına birçok ürüne daha fazla para harcamaya yöneltiyor. Ancak uzmanlar, yükselen gümrük tarifeleri nedeniyle perakendecilerin fiyat artışına zorlanabileceği ve bunun da tüketici talebini düşürebileceği uyarısında bulunuyor.