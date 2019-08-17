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17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler törenle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 01:45 | Son Güncelleme

17 Ağustos Depremi'nin 20’nci yıldönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki anma töreninde, depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler törenle anıldı

17 Ağustos 1999 Depreminin 20’nci yıldönümünde, depremin merkez üssü Gölcük’te anma töreni düzenlendi. Törene, Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yabancı ülkelerin temsilcileri, depremde yakınlarını kaybedenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydana gelen deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı Sahili’nde düzenlenen törende hayatını kaybedenler için dualar okunup lokma dağıtıldı. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaşanan büyük felaketin ardından önemli dersler çıkarıldığını belirterek, “Yüreğimiz buruk, gönül isterdi ki bu şehirde böyle bir şey yaşanmasın, onca can kaybolmasın, onca insan depremden etkilenmesin. Biz bu gerçeği maalesef acı bir şekilde öğrendik. Önümüzdeki süreçte inşallah bir daha bunları yaşamayacağız. Tekrar olması muhtemel depremlere hazırlanarak gerekli her şeyi yaptık. Çocuklarımıza, deprem eğitimi vererek hazırlıklarımızı yapıyoruz bundan sonra da yapacağız." dedi.

'TÜRK HALKIYLA DOSTLUĞUMUZ HEP DEVAM EDECEKTİR'

Törende konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Japonya ve Türkiye’nin dostluğunun çok eskilere dayandığını ifade ederek, “2010 yılında Japonya’da yaşanan depremden sonra 21 ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri ülkelerinden 20 ülke personeli geri dönmesine rağmen yalnızca Türk ekipleri Japonya’da kaldı. Türk ekiplerine ‘Siz neden dönmediniz ?’ diye sorduğumuzda onlar da bize dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı kendilerine ‘Japonların ihtiyacı olduğu kadar orada kalın Türkiye’ye dönmeyin’ dediğini öğrendik. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Türk halkı ile dostluğumuz hep devam edecektir.” diye konuştu.

DOĞAL AFET EĞİTİMİ ALAN KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI

Yapılan konuşmaların ardından Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) tarafından doğal afet eğitimi alarak başarılı olan 12 kursiyer sahnede yemin ettikten sonra sertifikalarını aldı. Sertifikaların dağıtımının ardından konuşan GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman, yetişen kursiyerlerin gönüllü olarak doğal afetlerde tam verimle çalışabileceklerini ifade ederek, “Büyük bir felaket yaşadık ve bu felaketten önemli dersler çıkardık. Önümüzdeki dönemde yaşanabilecek afetlere artık daha da hazırlıklıyız” dedi. (DHA)


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17 Ağustos Depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı17 Ağustos Depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı
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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı anıldı

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