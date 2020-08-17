17 Ağustos depremi ne zaman oldu? 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 99 depremi detayları ve deprem anında yapılacaklar!

Tüm Türkiye’nin acıyla hatırladığı ve Türkiye tarihindeki unutulmaz anlardan biri olan 17 Ağustos depremi yıldönümünde depremle ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Her sene 17 Ağustos’ta depremde hayatını kaybedenler için çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor. 17 Ağustos depremi yıldönümünde uzun süredir İstanbul’da beklenen Büyük İstanbul depremi ile ilgili endişeler de gündeme geldi. İstanbul depreme hazır mı? Deprem anında ne yapılmalı? İşte tüm detaylar... 17 Ağustos depremi ne zaman oldu? 17 Ağustos depremi 21 sene önce, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşti. Depremin sabaha karşı 03.02’de meydana gelmesi çok sayıda insanın depreme evlerindeyken yakalanmasına neden oldu. Depremin hissedildiği bölgelerde vatandaşlar, yataklarından büyük bir panikle uyandı. 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 99 depreminde kaç kişi öldü sorusuna cevap olarak çok sayıda şehirde etkileri gözlemlenen deprem sonrasında resmi rakamlara göre 18 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. 285.211 ev ve 42.902 iş yeri hasar gördü. 99 depremi nedeniyle Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da can kayıpları yaşandı.

17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? Vatandaşlar tarafından 99 depremi büyüklüğü de araştırılıyor. Depremin büyüklüğü farklı kuruluşlar tarafından farklı değerlerde bildirilse de moment şiddeti büyüklüğü Mw: 7,5, yüzey dalgası büyüklüğü ise Ms: 7,7 değeri civarında değişiyor. Cisim dalgası şiddeti 6,3 (USS), yüzey dalgası şiddeti 7,8 (USGS), moment şiddeti 7,5 (Kandilli, USGS, AİGM-DAD) ve kayıt süresi şiddeti 6,7 (Kandilli) olarak belirtiliyor. 17 Ağustos depremi odak derinliği 10-15 km şeklinde ve sağ atımlı 120 km civarında fay hareketi ile meydana geldiği incelemeler sonucunda belirlendi. Ana deprem dalgasından sonra büyüklüğü 4,0 ile 5,0 değerleri arasında olan pek çok artçı deprem oldu. 17 Ağustos depremi nerede oldu? Tam olarak 99 depremi nerede oldu sorusu da vatandaşlar tarafından soruluyor. 17 Ağustos depremi merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesiydi. Marmara’da gerçekleşen deprem bu nedenle Marmara Depremi olarak da adlandırıldı. 17 Ağustos depremi nerelerde hissedildi şeklinde de araştırılıyor. 99 depremi Gölcük merkez üssü olarak gerçekleşmiş olsa da Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi. 40,70 kuzey enlemiyle 29,91 doğu boylamının işaret ettiği bölgede ve İzmit’in 11 km güneydoğusunda gerçekleşti. Oldukça uzun süren bir deprem olarak hatırlanan deprem için 17 Ağustos depremi ne kadar sürdü sorusuna da yanıt aranıyor. Depremin 45 saniye sürdüğü kaydedildi.

İstanbul depreme hazır mı? 17 Ağustos depremi 21. yılında Büyük İstanbul Depremi ile ilgili endişeler yeniden gündeme geldi. Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Üst Yöneticisi Kurtuluş Altun, İstanbul’un deprem hazırlık kapasitesinin 64 puan üzerinden 28 puan aldığını ve bu hazırlıkların İstanbul için yeterli olmadığını belirtti. İstanbul’da olası büyük depremin birinci derece ilgi alanı dışına asla çıkarılmaması gerektiğini aktardı. İstanbul depreme ne kadar hazır konusu uzun süredir uzmanlar tarafından tartışılıyor. Deprem anında ne yapılmalı? Vatandaşlar 17 Ağustos depreminin yeniden hatırlanması ile beraber deprem anında nasıl davranılmalıdır sorusunun cevabını düşünmeye başladı. 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; deprem simülatörünü deneyimledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum; 60 saniye süren ve 7.2 Düzce depremi benzerinin simüle edildiği uygulamayla ilgili olarak açıklamalarında o sarsıntının 60 saniye hissedilmesinin ürkütücü olduğunu ifade etti.